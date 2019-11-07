面見AI全球碩學之士的李在镕：“打破思維界限，搶占未來”. November. 07, 2019 07:19. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “為了實現更大的夢想，我們必須打破思維的局限，搶占未來。” 三星電子副會長李在镕會見全球人工智能(AI)碩學人士時如此強調。 這是他在6日會見為參加“三星AI論壇2019”而訪韓的加拿大蒙特利爾大學教授約書亞•本吉奧(音)和美國普林斯頓大學教授塞巴斯蒂安•勝(音)等，討論AI產業發展方向時說的話。 AI是李副會長描繪三星未來時強調的新一代核心領域之一。李副會長在去年回歸經營後，將可以適用於手機、家電產品、汽車等的與人腦相似的AI，支援該領域的第5代(5G)移動通信網和系統半導體選為未來核心領域，正在擴大投資。 本吉奧教授是引領有關深度學習AI研究的著名學者。他與加拿大多倫多大學教授傑弗裏•辛頓、美國紐約大學教授揚•拉昆、斯坦福大學教授安德魯•恩一起被稱為AI領域世界4大“車軲轆”。他是為新一代語音識別性能革新的神經網絡設計及學習算法開發領域的權威人士，去年還獲得了被稱為計算機科學領域諾貝爾獎的“圖靈獎”。如果現在的語音識別水平對短而直接的單詞有所反應的話，通過這個算法，中午聽到“現在幾點了”的問題，就可以直接找餐廳進行溝通。 三星電子於2017年在加拿大蒙特利爾設立了人工智能實驗室，正在與本吉奧教授共同開發影像及聲音識別、自動行駛等AI算法。如果開發出不只用短語說話或用文章說話也能聽懂話的，像人一樣的AI算法，就可以與三星的各種產品或服務相結合。 勝教授是開拓以腦神經工學為基礎的人工智能研究的世界知名學者，從2018年開始兼任三星調查最高研究科學家(CRS)。 財界相關人士表示：“李副會長回歸經營後，擴大了與全球AI領袖的交流。與碩學之士們見面是為了掌握日新月異的AI技術動向。”李副會長正在與軟件銀行會長孫正義、微軟首席執行官(CEO)薩蒂亞•納德拉等企業人士探索與AI相關的事業合作方案。 電子業界認為，三星召開AI論壇，與世界碩學之士共享尖端技術動向，這本身就是有意義的行動。特別是在世界5個國家建立了AI研究中心，李副會長親自擴大了AI網絡。 電子業界相關人士表示：“三星超越了上世紀90年代率先應對數字革命，被認為是永遠的‘壁壘’的日本電子產業。這次，我們大膽地認為，只有越過美國的壁壘，才能在第四次產業革命時代擁有未來。美國企業大膽進軍獨自表演的舞臺人工智能領域，試圖實現三星的變革。”

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