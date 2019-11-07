壹向對外國人寬容的法國也在關小移民之門. November. 07, 2019 07:19. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 從明年開始，法國將對來自歐盟以外國家的移民，根據各地區需求，分行業進行接收。 據法新社和《華爾街日報》報道，法國勞動部長穆尼爾·佩尼戈5日表示，從明年夏天起，將實施包含上述內容的“移民配額制”。佩尼戈表示，為此，各個地區需要多少特定行業或持有資格證等技術能力的人力、有哪些適用配額上限的專業職業等，將收集相關的統計資料。 法國政府計劃，壹旦各地區確定所需的技術移民的配額，將集中向他們發放簽證。雇主、工會、地方自治團體必須每年進行研究，以確保移民工人不超過上限。法新社報道稱，限制移民攜帶家人前來的政策也將壹並考慮。不過，具體的批準規模有多大、是否會考慮移民的國籍等，當天沒有公開。 這壹指施是針對2022年大選的。有分析認為，在保護本國工人、降低接近9%的失業率的同時，也是壹種政治行為，目的是抓住認為“政府對移民過於寬容”的保守層選民。去年申請流亡法國的人為122743人，比上壹年增加22%。保守層同時對於在法國居住3個月就可以享受醫療優惠的保健服務，也越來越加大批評之聲。 此次實施配額制，不會馬上對法國國內的失業率和人力結構帶來巨大影響。不過，法國的移民政策是否會對歐洲其他國家產生影響，受到普遍關註。目前奧地利、愛爾蘭等壹些歐洲國家以及加拿大、澳大利亞等國，正在實行針對特定行業或職業的移民配額制。在德國，也有占8243萬人口20%的約1600萬多人是來自土耳其、波蘭等國的移民，國內要求限制移民的呼聲越來越高。

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