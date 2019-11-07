軍人、學生減少，老人醫療費用激增，低出生率老齡化的弊端近在眼前. November. 07, 2019 07:19. . 韓國老人的醫療費去年突破了30萬億韓元。整個健康保險支付費也大幅增加，達到了78萬億韓元。這是因為老年人口不斷增加，再加上以“文在寅醫保”為代表的健康保險補貼等優惠政策，醫院使用者急劇增加。 國民健康保險公團昨天發布的“2018年健康保險統計年報”顯示，在總人口中占13.9%的65歲以上高齡人，用掉了去年全部醫療費的41%。平均每壹位老人的診療費是456萬元，是6年前的1.5倍，到2030年，這壹數字將達到760萬元。 韓國的老齡化速度之快世上罕見。這樣的趨勢持續下去，不久的將來健康保險財政惡化成為“燃眉之急”。正因如此，政府不應只強調“文在寅醫保”的優惠，而應關註可持續性並進行管理。日本在2008年推出“醫療費適度化計劃”的案例值得留意，老人的健康不僅有意於本人，也會給社會帶來巨大助益，需要有這種思路的轉變。老年人參與社會活動有助於減少醫療費用的說法也值得參考。 低出生率導致的人口減少趨勢，也對教育和國防拉響了警報。經濟副總理洪楠基昨天宣布了針對學齡人口和兵役義務者減少的對策——“緩沖絕對人口減少沖擊的方案”。據說還在考慮在3年內把常備軍從目前的58萬人減少到50萬人、擴大幹部和女兵比重、入籍者服兵役義務化等。教員的供需標準也在重新制定。去年制定的至2030年的小學和初中的供求計劃中將不可避免地再次削減，人們擔心會引起預備教師們的反對。這壹方案是泛政府人口政策專門工作組9月份推出的第壹撥推遲65歲退休方案後的後續措施，今後將延續至第三撥措施。 低出生率和人口減少、高齡化互為因果，形成相互影響的關系。當然需要為針對各自現象采取對策，以有效地運用社會。盡管如此，最根本和理想的對策是積極地獎勵生育，實際上是提高整個國家的生育率，增加勞動人口。令青年們安心生育下壹代的社會，不會因為壹兩項政策、在朝夕之間發生改變、突然出現，因此，我們社會的煩惱勢還將持續下去。

한국어