講述朝鮮藝人“達文”人生的網絡版板索裏在YouTube上公開. November. 06, 2019 07:20. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 網絡版板索裏“達文，非常好的人(達文)”將通過YouTube公開。 首爾文化財團5日表示，將於8日下午3點通過官方YouTube頻道“SFAC TV”公開，以小說家金琸桓寫的《如此孤高的演藝》為基礎，增添充滿活力的影像手法和婉轉動聽的板索裏的影像。到本月末為止，每周五都會上演新的插曲。 網絡版板索裏《達文》講述的是朝鮮時代的藝人、相聲演員，實際存在的人物達文以清溪川水標橋為背景跳舞唱歌的生活。該作品由小說家金琸桓和說唱藝人崔勇錫、繪畫作家金孝燦等人合力制作了5個月才完成的。為了有效地向年輕人傳遞傳統文化，他們運用了Motion Graphic、插圖等卡通形象。國樂演出團“共鳴”參加了背景音樂制作。為了讓海外觀眾也能看到，還計劃加入英語字幕。首爾文化財團代表理事金鐘輝(音)表示：“通過合作制作了新形態的作品。不僅是線上，線下也正在準備利用網絡版板索裏的各種節目。”

한국어