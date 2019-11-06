“作為R&D合作夥伴，我們怎能不選擇擁有最優秀人力的韓國呢”. November. 06, 2019 07:21. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. “韓國擁有最好的人力(Super Advanced Person)。我們怎能不選擇這樣的韓國呢？” 1日，美國飛機制造企業波音公司舉行研究飛機制造技術的波音韓國技術研究所(BKETC)成立儀式。波音公司董事長埃裏克•約翰面對“為什麽(選擇)在韓國開設研究開發(R&D)中心？”的提問，做出了上述回答。 波音韓國技術研究所是波音公司在全球設立的第12個研究所，而作為波音公司直接設立的研究所，在亞洲是第2個。這裏是負責主導未來航空市場的無人駕駛飛行、人工智能(AI)、未來型客艙等新一代航空技術開發的核心地方。 波音公司於2015年撤出位於慶北永川市的飛機維護維修中心。但是在R&D上反而增加了投資。 約翰董事長表示：“雖然不能透露具體的技術，但是韓國人力短期內在航空電子和AI領域取得了成果，令總公司非常吃驚。在波音實習的韓國人大部分被聘用為職員。” 最近，跨國企業在韓國因受到強盛工會和高工資等影響，撤回生產設施或減少生產量，但在R&D投資方面反而增加。與具有世界水平的國內大企業的合作固然有魅力，但韓國人對技術和業務的態度被認為是一大優點。 跨國企業欲利用國內高級R&D人力的舉動，在外商直接投資趨勢中也有所體現。據產業通商資源部透露，今年上半年(1~6月)外商直接投資額中，對尖端技術和新事業的投資額從2015年的2300億韓元增加到了今年的4400億韓元。在代表性高附加值產業制藥領域，去年進軍韓國的全球制藥公司的R&D規模約為4700億韓元，比2017年(約4000億韓元)增加了約16%。 去年關閉全北群山工廠的韓國GM也於今年年初在仁川設立了GM技術中心韓國(GMTCK)。GMTCK約有3300名工程師，他們正在開發美國通用的新車和發動機、變速箱技術以及電動汽車等核心技術。奔馳和寶馬等全球汽車企業也在韓國運營R&D中心。 GM韓國社長卡赫卡•喬吉姆就留在韓國的理由表示：“不僅是擁有優秀技術的合作企業，還有擁有優秀技術的人才。”韓國GM相關人士也表示：“外國高管們對即使會餐或加班，第二天也能準時上班，只要稍微施加壓力就會出成果的韓國人感到非常吃驚。” 國內產業界認為，韓國超越制造業國家，將產業結構向附加值高的技術開發及設計方向轉變是自然而然的事情。明知大學經濟系名譽教授趙東根(音)分析稱，“受工資上漲等影響，以制造業為中心的產業已經達到了極限，因此在韓國形成了類似於向高附加值產業轉移的美國和歐洲模式的新的工業鏈。” 但是也有不少人認為應該維持一定程度的制造業。因為工作。實際上，2008年全球金融危機以後，制造業提供穩定就業崗位的優勢逐漸凸顯，各國都在積極推行制造業回歸政策。 信息技術(IT)業界相關人士表示：“德國通過用物聯網來優化整個生產過程的‘Industry 4.0’政策，維持著制造業的競爭力。應考慮優秀的韓國人力為了制造業的復活能發揮作用的方案。”

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