迎來第9屆的“首爾唱片展”的版圖變大了. November. 06, 2019 07:21. by 林熙允記者 imi@donga.com. 專為唱片愛好者打造的版圖即將展開。如果是版圖，那麽為那些無法自拔(被迷住)的人準備的版圖今年變得更大了。“第9屆首爾唱片展(9TH SEOUL RECORD FAIR)”將於9、10日在首爾中區統一路“文化站首爾284”(舊首爾站)舉行。顧名思義，這裏就是銷售各種唱片的集市。這也是音樂界人士雲集的年度盛事。 每年這個時候舉行的首爾唱片展今年擴大了規模。第一個公開班是向唱片愛好者們做出甜蜜手勢。這些是最早在首爾唱片展上銷售的唱片。今年這些唱片比往年多了很多。超過50種。據悉，從去年開始將活動場所遷移到“文化站首爾284”後，隨著觀眾增加，再加上年輕人對LP唱片的需求劇增，多家唱片公司爭先恐後地詢問“想入駐活動現場”。 其中，馬羅尼耶的《雞尾酒之愛》7寸單曲唱片已經讓收藏者心跳加速。A版《雞尾酒之愛》，B版《孤獨的我》，只收錄了兩首歌的單曲版，僅為此次活動制作了500張。粉紅、紫色的華麗設計是插圖畫家權瑞英的手藝。另外還將出《陽光和鹽》的4張正規專輯和此次新拍的LP套裝。此外，還有9和數字的《寶物島》LP，白賢鎮的新作CD，李素拉的《花》和張必順的《soony eight：召吉裏花》LP，Cigarettes after Sex的新作灰色LP等數十種唱片今年又似乎在首爾站前造成了等待購買的長繩。 如果集市順利進行，肯定會有看點。屆時，白賢鎮、艾麗、姜權順×宋洪燮兩重奏、Netgala、千容成等不同類型的音樂人將在特設舞臺上表演。張基浩(陽光和鹽)、白賢鎮、姜權順、宋洪燮(以上名字均為音譯)還將舉行簽名會。沒有入場費。該活動由文化體育觀光部和首爾文化財團提供贊助。

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