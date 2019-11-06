柳賢振入圍MLB國家聯盟賽揚獎最終候選人名單，成韓國第一人. November. 06, 2019 07:21. by 李憲宰 uni@donga.com. “韓國怪物”柳賢振(32歲)作為韓國人在美國職業棒球大聯盟歷史上書寫了又一新的篇章。 在洛杉磯道奇隊獲得自由簽約選手(FA)資格的柳賢振的名字出現在了5日美國職棒大聯盟事務局發布的國家聯盟賽揚獎最終3名候選人名單上，成為歷史上首位獲得賽揚獎選票的韓國球員。雅各布•迪格倫(31歲•紐約大都會隊)和麥克斯•舒爾澤(35歲•華盛頓隊)也進入了最終名單。 拋開能否最終獲得賽揚獎不談，柳賢振進入最後3人名單也是一件非常了不起的事情。賽揚獎由美國棒球記者協會(BBWAA)的30名記者投票決定，之前從未有來自亞洲的選手獲得過這一獎項。此前韓國選手甚至都沒能獲得過選票。“韓國特級”朴贊浩在2000年取得了18勝10負、平均責任失分3.27分的成績，但被蘭迪•約翰遜、湯姆•格拉賓、格雷格•麥德斯等傳奇投手擠出去，未能獲得選票。 柳賢振究竟會得到多少分數也是人們關註的焦點。 參與投票的記者，以每名投手為對象，將選票投給從第一名到第五名的5人。第1順位獲得7分，第2順位得到4分，第3順位得3分，第4順位得2分，第5順位得1分。賽揚獎最終獲獎者將於14日公布。自2010年引入現在的投票方式以來，在亞洲選手中獲得最多得票的選手是日本選手達比修有，他在效力得克薩斯騎警隊時期的2013年曾獲得93分，在美國聯盟排名第二。 僅在上半賽季，柳賢振就被選為了有力的賽揚獎候選人。作為揭幕戰先發投手華麗開啟賽季的柳賢振，在全明星賽之前的17場比賽中取得10勝2負、平均責任失分1.73的優異成績，成為代表美國職業棒球大聯盟的投手。得益於此，他也成為首位獲得全明星賽首發投手榮譽的韓國選手。但是在下半賽季的12場比賽中，他僅取得4勝3負、平均責任失分3.18的平凡成績，還因負傷而離開了賽場。 美國當地認為，迪格倫很可能衛冕賽揚獎。去年雖然取得了歷史最少勝數(10勝)，但以出色的平均責任失分(1.70)為基礎獲得賽揚獎的迪格倫在本賽季取得了11勝8負、平均責任失分2.62的成績。特別是在最後23場比賽中，他的平均失分責任僅為1.89，給人留下了深刻的印象。他還抓到了國家聯盟最多的255個三振。11勝8負的舒爾澤雖然為球隊贏得世界大賽冠軍立下汗馬功勞，但投票是在常規賽之後進行的，季後賽成績不會影響到投票。 另一方面，美國聯盟賽揚獎將在凱裏•科爾(29歲)和賈斯汀•維蘭德(36歲休斯敦太空人隊)、查理•莫頓(36歲•坦帕灣光芒隊)等3名選手之間展開。

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