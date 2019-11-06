世界杯橄欖球賽. November. 06, 2019 07:22. by 金成景記者 tjdrud0306@donga.com. 雖然在韓國沒有引起特別的關註，但世界矚目的橄欖球世界杯在過去的幾周裏在日本舉行。在2日進行的決賽中，南非隊出人意料地戰勝了英國隊。南非在1995年、2007年、2019年捧起冠軍獎杯，成為神奇的每12年奪冠的國家。這是偶然？還是上天對擺脫掉令人厭倦的種族歧視噩夢的祝福？幸運也伴隨著冠軍。 南非國家隊隊長西亞·科利西在奪冠後說，代表團的目標是團結全國人民。實際上，南非國民通過本屆世界杯，黑人與白人都成為了壹體。這是首次成為橄欖球國家隊隊長的黑人球員科利西與隊友們共同取得的成就。但他卻非常謙虛。 放在以前，黑人擔任隊長是無法想象的事情。在南非，橄欖球是白人的運動。因此，黑人將橄欖球視為種族歧視，遠離橄欖球。納爾遜·曼德拉1994年成為總統時，曾受到黑人要求更改橄欖球代表隊名稱“跳羚”的壓力。但是他保留了“跳羚”的名字，毫不吝嗇地支持了白人占大多數的橄欖球代表隊。無論過去如何，喜歡橄欖球、支持橄欖球的白人也是需要自己擁抱的國民。曼德拉喜歡拳擊和田徑等體育項目，他把體育當作了和解的手段，而不是勝負。他就是這樣寬恕了把自己關在監獄長達27年的白人集團。 白人教練拉吉·伊萊茲默斯將隊長交給黑人科利西，也是遵循了曼德拉總統展現的和解先例。由白人教練和黑人隊長組成的代表隊通過世界杯冠軍，象征性地治愈了種族歧視的傷口，成功地將飽受巨大失業率、犯罪、矛盾和反目困擾的5700萬南非國民團結在壹起。這是體育所具有的驚人的治愈力。

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