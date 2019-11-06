韓日應超越“溫差”正式討論解決矛盾的方法. November. 06, 2019 07:21. . 文在寅總統和日本首相安倍晉三4日在泰國曼谷東盟“10+3”峰會上的“歡談”，在兩國政府的表態中暴露出“溫差”。青瓦臺強調，在文在寅總統提議“高級別磋商”後，安倍首相回應稱“通過壹切辦法解決問題”。但與此相反，日本政府則突出了“（安倍首相重申了應遵守請求權協定的政府原則”。日本媒體稱，“不想被說成是逃跑者而坐下來見面”（《讀賣新聞》）等，對此次會面沒有賦予特別的意義。 但是，考慮到此次首腦會談沒有事先準備，盡管只是短暫的對話，這也是兩位首腦在時隔13個月後打開了對話之門，因此意義重大。文在寅總統的積極努力奏了效，安倍首相方面也以輕松的表情回應。安倍首相在出國前曾明確表示不會舉行韓日首腦會晤，明知會被媒體大肆報道，但還是答應進行會談，也表明日本也認識到了對話的必要性。事實上，兩位首腦當天達成共識的“兩國關系的重要性和通過對話解決問題的原則”，讓人覺得似乎花費了太多的時間。 不能就這樣放任韓日關系的共識也在逐漸擴散。繼上個月22日李洛淵總理出席德仁天皇即位儀式後，韓日議員聯盟總會（31日）、國會議長文喜相訪日（3日~6日）等，為了讓壹度冰封的兩國關系逐漸改善，正在付出點滴努力。 韓日矛盾因去年10月韓國大法院的強制征用判決、7月開始的日本出口限制措施、8月韓國政府拒延《韓日軍事情報保護協定》決定等，起到了上升作用，壹直呈惡化趨勢。特別是22日晚12點結束的《韓日軍事情報保護協定》正在成為最緊迫的課題。應該激活曼谷會晤的對話動力，為維持《韓日軍事情報保護協定》、取消日本出口限制找到契機。就成為矛盾根源的強制征用判決，韓日政府之間正在進行秘密磋商，但未能得出有效方案，但這個問題只能花費時間，這應該成為韓日兩國的共識。 文喜相議長昨天在早稻田大學發表演講時表示，將推進以韓日企業和國民捐款為財源支援強制征用受害者的法案。雖然日方反應冷淡，但就強制征用問題開始公開討論各種解決方法，從中可以找到意義。不僅是外交當局之間的秘密接觸，還要包含政界和民間的智慧，為改善兩國關系而努力。

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