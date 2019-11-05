贊成彈劾領先反對，特朗普稱之為“假新聞”. November. 05, 2019 07:32. by 常駐華盛頓記者 李正恩、李允泰記者 lightee@donga.com,oldsport@donga.com. 距離2020年美國大選還有1年之際，對美國總統特朗普持否定評價的民意調查結果正在增加。但特朗普總統卻堅定地說：“我非常自信明年會再次當選。" 根據《華爾街日報》和NBC電視臺3日公布的問卷調查結果，對於“特朗普總統是否應該因彈劾而辭去總統職務”的提問，49%的人表示贊成，高於46%的反對率。這與9月同壹調查中贊成彈劾者占43%，49%的人反對相反。對於“是否支持眾議院的彈劾調查”的提問，回答“是”的人也占53%，超過了壹半。 《華盛頓郵報》和ABC廣播10月31日公布的調查結果中，也是贊成彈劾占49%，超過了反對者（47%）。有分析認為，盡管特朗普方面極力牽制，但在有關“烏克蘭醜聞”的彈劾調查等過程中，不斷出現對他不利的證詞，這產生了壹定的影響。但是，由於通過彈劾需要贊成者在參議院100個席位中超過三分之二，因此彈劾可能性仍然不高。 特朗普當天在白宮接受記者采訪時表示，“（對再次當選）非常有信心”，並評價說，“輿論調查數據非常好，表現非常良好。”在上述評價的背景中，他列舉了“搖擺州”的調查結果。他聲稱，在彈劾民調中，搖擺州尤其強大，“搖擺州人民不想聽到彈劾，唯壹希望彈劾的只有假媒體和民主黨。” 當記者指出最近調查中贊成彈劾的民意增加時，特朗普說：“妳們看到錯誤的民意調查，CNN民意調查是假的，福克斯新聞調查總是胡說八道。” 美國政治專門媒體《政客》報道說，雖然特朗普聲稱對自己不利的民意調查是“假的”，但他正在實時確認最近有關彈劾調查的媒體報道。據悉，特朗普還密切關註著報道中出現的共和黨議員和對報道的反應，講究忠誠度。白宮最近以對特朗普總統的批判性報道不正確為由，中斷了對《紐約時報》和《華盛頓郵報》的訂閱。但特朗普總統此後閱讀了兩家媒體的主要報道，並詢問相關內容。 就彈劾調查，特朗普要求公開內部告發者的身份，並給他加上政治框架。特朗普總統當天在推特上表示：“內部告發者（對情況）理解得過於錯誤，必須站出來。”會見記者時，他還稱內部告發者為“奧巴馬的人”。“可能是布雷南（奧巴馬前政府時期的中央情報局局長）、蘇珊·賴斯（奧巴馬政府時期總統國家安全事務助理）的人。是不喜歡特朗普的人。”據《華盛頓郵報》和《紐約時報》報道，對此，內部告發者在彈劾調查中表示，有意對眾議院情報委員會內的共和黨議員提出的問題做出書面回答。

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