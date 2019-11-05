因孫興慜的背後鏟球失去重心後倒地的戈麥斯. November. 05, 2019 07:32. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 下半場第33分鐘。孫興慜(27歲•托特納姆熱刺隊)緊隨從左路帶球的埃弗頓隊的安德烈•戈麥斯(26歲•葡萄牙隊)。為了阻止戈麥斯的突破，他全身心地投入搶斷。因孫興慜的身後鏟球失去重心而摔倒的戈麥斯在與熱刺隊的塞爾吉•奧裏吉(27歲)相撞時右腳踝嚴重受傷。 看到折成90度的戈麥斯的腳踝，孫興慜受到了極大的沖擊。在戈麥斯痛苦萬分的時候，孫興慜用雙手捂著頭顯得非常痛苦。埃弗頓球迷對孫興慜發出了噓聲。當初出示黃牌的主裁判命令孫興慜退場(紅牌罰下)。孫興慜因自責而流著眼淚離開球場，戈麥斯則被擔架送往醫院。 4日，在英國利物浦的古迪遜公園球場舉行的與埃弗頓隊的英超聯賽(EPL)客場比賽(1比1平)，給孫興慜留下了痛苦的記憶。這是孫興慜繼5月4日與伯恩茅斯隊的比賽後，進軍英超後第二次被紅牌罰下。托特納姆熱刺隊的德利•阿裏表示，“孫興慜在更衣室也始終低著頭，一直在哭泣。但這不是他的錯。他是我見過的好人之一。”賽後，孫興慜情緒十分低落，低著頭離開了共同采訪區。 雖然孫興慜平時很少表現出粗魯的球技，但當天他因背後鏟球站在了爭議的中心。英國《大都會報》報道說：“有人懷疑他進行了報復性鏟球。”在出現背後鏟球情況的2分鐘前，孫興慜被戈麥斯的胳膊肘擊中臉部，倒在了球場上。 但是熱刺隊主教練波切蒂諾•毛裏西奧強調稱，孫興慜絕對沒有惡意。他說：“孫興慜無意用鏟球傷害對手。戈麥斯的受傷是不幸的事情趕在一塊的結果。”他還說，“退場是不公正的。判罰不應基於鏟球後的情況(受傷)來做出，而應對針對鏟球本身。”言下之意是，戈麥斯的受傷是被鏟後與奧裏吉發生碰撞出現的，所以對孫興慜(直接退場)的判罰有些過重了。 埃弗頓俱樂部發表聲明說，戈麥斯右腳踝骨折脫位，將於5日動手術。雖然失去了主力球員，但埃弗頓隊卻表現出了向陷入自責感的孫興慜伸出手的姿態。賽後，幾名埃弗頓球員來到熱刺隊的更衣室，安慰孫興慜。埃弗頓隊主教練馬爾科•席爾瓦說：“不認為對方懷有不良意圖。” 另外，埃弗頓俱樂部還對當天向孫興慜做出種族歧視行為的球迷展開了調查。 挑戰韓國人歐洲最多進球記錄的孫興慜(現121球，追平車範根)因退場而未能打破記錄。他在下半場第18分鐘助攻隊友幫助球隊率先進球，展現出了良好的狀態，因此更加令人遺憾。《足球倫敦》報道說：“孫興慜因此次退場，最多可能被禁賽3場。”但由於處罰對象是英超比賽，因此孫興慜可以參加7日與貝爾格萊德紅星隊的歐洲足球聯盟冠軍聯賽比賽。 孫興慜將於10日加入即將進行世界杯亞洲區第二輪預選賽的韓國國家足球隊。和戈麥斯同樣來自葡萄牙的韓國國家足球隊主教練保羅•本托說：“我祝願戈麥斯早日康復。但是孫興慜不是惡意鏟球的球員。我會幫助他好好克服這件事。”

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