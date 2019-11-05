“用AI開創未來”，李在镕全力強化AI力量. November. 05, 2019 07:33. by 許桐準 hungry@donga.com. 三星電子副會長李在镕正在全力強化人工智能(AI)力量。其戰略是邀請世界級學者召開AI論壇，設立AI研究中心，引領三星電子成為尖端技術企業。 三星電子4日表示，將於4、5日兩天舉行“三星AI論壇2019”。今年迎來第三屆的三星AI論壇是邀請世界著名的AI學者共享最新研究動向的活動。第一天的活動由三星電子綜合技術院主辦，在首爾瑞草區三星電子瑞草辦公樓舉行。 當天DS部門代表理事金基南(副會長)在開幕詞中表示：“三星電子從深度學習(Deep Learning)初期開始就進行了大量投資，並與世界頂級大學合作。讓我們一起營造與世界級的研究者們一起提出AI技術的未來發展方向，並考慮如何讓世界變得和諧的戰略的場所吧。” 加拿大蒙特利爾大學教授約書亞•本吉奧(音)的“依托深度學習的集成世界理解”等著名學者的演講也將輪番上演。在首爾瑞草區三星電子研究開發(R&D)園區舉行的5日活動中，美國華盛頓大學教授諾亞•史密斯和卡耐基梅隆大學教授阿蔔希納布•古爾塔將發表主題演講。三星電子預測，今年將有1700多名AI專家等參加AI論壇。 AI是李副會長親自致力於培養三星未來成長事業的代表性領域。 李副會長在2016年被選為登記理事，全面經營後，於2017年成立了三星研究公司，並新設AI中心，為強化先行研究奠定了基礎。從去年1月在美國矽谷設立AI研究中心開始，三星電子目前在全球5個國家運營著7個研究中心。 去年6月首次新設“最高研究科學家”職務，同時聘請了AI領域的世界級學者—美國普林斯頓大學教授塞巴斯蒂安•勝和賓夕法尼亞大學教授丹尼爾•李。全球AI的人脈關系也在鞏固中。李副會長與去年11月訪韓的微軟(MS)最高經營者(CEO)薩蒂亞•納德拉，7月訪韓的軟件銀行會長孫正義討論了AI等有關未來產業的合作方案。 接著，李副會長於上月前往三星調查，聽取了主要研究課題進展情況的報告，並討論了先行技術戰略。據悉，在當時的會議上，李副會長曾表示“要用迄今為止沒有的新技術創造新的未來”。在本月1日迎來三星電子創社50周年時，他還強調了技術力量的重要性，稱“要用我們的技術創造更加健康幸福的未來”。

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