“11月是舒伯特的季節”. November. 05, 2019 07:33. by 柳允鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. “舒伯特的音樂在舞臺上用強大的力量來引領我。與其說我沈浸在其中，表現那種音樂，不如說那種音樂通過我來歌唱。” 去年成為慶熙大學音樂系教授的鋼琴家金泰亨(34歲，音譯)將用舒伯特來裝點11月。在首爾西大門區錦湖藝術大廳延世的“美麗的星期四”系列中，他將於7日、14日，28日三次以“金泰亨，前往舒伯特之路”為題登臺演出。28日，他將和以德國為中心活動的男低音張世鐘合作演出歌曲集《冬之旅(Winterreise)》。他說：“人們把目光轉向自己內心的11月，才是聽舒伯特最合適的季節。” 金泰亨曾在2015年以《偉大的藝術家的信—舒伯特，從孤獨中走出來》為題，進行了搭配演技和朗讀的演出。他強調說：“當時的經歷仍歷歷在目，讓我感到十分愉快。但與4年前相比，現在的自己具備了能更長時間維持舒伯特通過我演唱的瞬間的力量。” 7日的演奏曲有奏鳴曲13號A大調和《音樂瞬間》D 780等。14日，繼即興曲D935和《流浪者幻想曲》之後，將演奏李斯特用鋼琴獨奏改編的舒伯特歌曲。它相當於成為最後一天通過歌曲集《冬之旅》連接的橋梁。 金泰亨解釋說：“在舒伯特歌曲中，鋼琴家的作用是僅用短短的幾句前奏就能讓人了解歌曲的曲性，這是極其困難的事情。”“如果聲樂家說是唱出單詞的意義，那麽鋼琴家應該把這個詞表達得更有意義，在痛苦的地方用更模糊、更悲傷的和音來表達。一定要非常敏感。” 他說：“如果是我作曲的話，我想寫的作品應該都是有關舒伯特歌曲的。凡是從他的音樂中得到過安慰的人，都會有同感。”他還與小提琴家李智慧、大提琴演奏家薩穆埃爾•魯茨克一起展開了3重奏團“三重奏Gaon”的活動。12月，他們將在德國舉辦4場三重奏Gaon演唱會。 《通往舒伯特之路》的舞臺在演出的三天裏將全部在晚上8時舉行。 票價4萬韓元。

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