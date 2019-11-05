韓日首腦時隔13個月舉行11分鐘對話. November. 05, 2019 07:33. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 文在寅總統和日本首相安倍晉三4日在泰國曼谷舉行了約11分鐘的單獨會談。韓日首腦的會面是自去年9月美國紐約之後13個月以來的第壹次。也有人謹慎地預測，這次會談將為趨於長期化的韓日矛盾帶來突破口。 為出席“東盟+韓中日（10+3）”峰會而訪問泰國的文在寅總統當天上午在會議場所曼谷“曼谷諾富特因帕特酒店”的峰會候場地點會見了安倍首相。當天兩人本來沒有會面計劃，文在寅總統在酒店發現安倍首相後，上前勸說“讓我們坐下來談談吧”，然後將安倍首相帶到自己身邊的座位，促成了當天的會面。兩位首腦從當天上午8點35分開始到46分為止，在沒有陪同的情況下通過翻譯進行了11分鐘的交談。 青瓦臺發言人高旻廷在新聞發布會上表示：“兩國首腦壹致認為韓日關系非常重要，並重申了韓日兩國應通過對話解決懸而未決的問題的原則”，“希望通過最近兩國外交部通過正式渠道進行的協商，達成實質性的關系進展方案。”高旻廷稱，文在寅總統還提議，“除此之外，如果有必要，讓我們討論進行更高層磋商的方案”，安倍首相回應稱，“讓我們努力通過壹切可能的方法尋求解決方案”。這表明，兩國首腦都有意今後可能舉行正式的韓日首腦會談。兩位首腦將出席12月在中國舉行的韓中日領導人會議。 自韓國大法院作出強制征用受害者賠償判決後，韓日兩國關系迅速僵化，兩國首腦之間也出現了壹年多的冷氣流。6月在日本大阪舉行的二十國集團（G20）峰會時，兩位首腦也曾見過面，但只進行了7秒的握手。但是，自國務總理李洛淵作為日本天皇即位儀式特使前往日本，上月24日同安倍首相舉行會談並轉交文在寅總統的親筆信後，時隔11天雙方再次會面。 青瓦臺表示，韓日兩國首腦沒有討論日本限制出口和將於23日0時結束的《韓日軍事情報保護協定》等兩國的具體懸案。對於韓日矛盾的核心——強制征用受害者問題，兩國間的分歧也沒有縮小，日本對當天的會晤表明了原則性立場。當天，日本政府在會談結束後發表報道資料表示：“安倍首相向文在寅總統明確轉達了日本關於兩國之間問題的原則立場。”但同時也有人期待，兩國首腦的會面將為討論解決韓日矛盾奠定基礎。高旻廷表示：“期待（首腦間的）對話能解決韓日關系。”

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