“建設皇帝”哈德良. November. 05, 2019 07:34. . 羅馬帝國的哈德良皇帝作為軍人和領導者都留下了巨大的業績，但他最清楚的知道什麽是名垂天下的方法。他大興土木，在羅馬、希臘、英國等歐洲各地，無處沒有他留下的城市或建築物遺跡。 總之，這位建築皇帝的最佳傑作是位於羅馬近郊蒂沃利的阿德裏亞娜別墅。這裏是皇帝的別宮，不，別墅城市，是利用水和大理石建造的完美的主題公園。可惜的是，這裏已然成了廢墟，我不是專家，難以推斷哪怕十分之壹的面貌。 蒂沃利還有壹個利用水和大理石建造的主題公園。那就是德斯特別墅。這個別墅似乎是把阿德裏亞娜別墅的遺物拿過來進行了再利用，這裏集中了人類可以想象到的所有種類的噴泉。只到這裏參觀的人對噴泉的魅力和多姿多彩感到驚訝，但大理石噴泉的創意顯然來自哈德良的廢墟。 沒有從天而降的獨創。獨創也是自然環境、歷史、交流的產物。 同樣，據說成吉思汗軍隊的力量來自遊牧騎兵。騎兵是遊牧文化的產物，但單憑這壹點並不能解釋成吉思汗的成功。成吉思汗的隱藏能力是看人的眼睛和塑造自己人的能力。其實這也暗藏在遊牧文化中。對遊牧民來說，結拜兄弟、朋友、同盟是非常重要的力量。為了形成成功的關系，看人的眼光非常重要。成吉思汗將壹直停留在像結義兄弟壹樣的私人人際關系上的蒙古人的眼光擴大到了廣域和帝國的標準。對統治者不滿的部落，站在自己壹方的人，不會背叛自己的人、無法背叛自己的能力上，他是天才。 創意，不是在無中尋找變化，而應該在自己的環境中尋找。應該是打破過去的類別、陣營理論和習慣框架。與此背道而行的領導人必將失敗。

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