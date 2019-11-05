反對擴大定試招生的進步陣營，應從反省10年教育實驗的副作用開始. November. 05, 2019 07:33. . 教育市民團體和學術界、宗教界等所謂進步教育陣營的1492名人士昨天發表了時局宣言，要求政府取消擴大大學入學定試招生比重的方針。他們主張：“擴大定試招生範圍是強調五中選壹尋找客觀式正確答案教育的非常不恰當的政策”，“要想通過教育解決特權繼承問題，必須打破大學排名。” 每當教育政策發生改變時，教育主體都會提出贊成和反對的意見。特別是前法務部部長曹國子女的高考特惠爭議發生之後，總統親自宣布擴大定試招生範圍，教育部改變現有立場，加速推進政策，由此可見，所謂的“百年大計”教育政策只能以“朝令夕改”。 但是進步陣營人士們在提高反對嗓門之前，有必要回顧壹下他們主導的教育實驗的後遺癥。此次教育政策拐彎的原因是，由於曹國事態，對學生簿綜合選拔的不信任感增大。為了防止通過“父母機會”等人際關系入學的不正之風，確保透明性和公正性，需要完善政策。不能壹味反對。 在過去10年裏，進步陣營培養了多名進步傾向的教育監，實際上掌控了小學、初中的教育。2009年當時京畿道教育監金相坤以創意、合作教育代替競爭教育而引進的革新學校，就是代表性的例子。雖然全國已增至1714所，但其效果卻很難讓人感受到，反而因未達到基礎學歷的比率很高，被評價為學業能力低下。在首爾，由於學生和家長的反對，建立革新學校的計劃壹度流產。 進步教育陣營將自律型私立高中、特殊目的高中也打上了“特權教育”的烙印，壹直作為廢除對象。但是如果不能吸收優越性教育需求的話，很有可能產生江南8學群復活等其他特權。以學種為主的隨時招生也因為進步陣營支持防止普通高中教室崩潰而不斷擴大。但是，由於教科（內申）管理或比較科活動指導等學校和教師的力量跟不上，助長了私教育的需求，最終導致入學考試不正之風的萌生。 這壹切，都是隨著進步陣營強行推行理念與現實背離的政策而發生的我國教育的現實。首先應該反省的是，要求擴大定試招生的輿論日益高漲的背後，是人們對進步教育的失望和不信任。教育改革要回歸到大學的自律性和未來人才培養的本質上來。不是理念而是現實，在反對之前反省，才是出發點。

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