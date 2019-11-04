韓日軍事情報保護協定終結在即，韓日矛盾就這樣放任不管？. November. 04, 2019 07:27. . 文在寅總統昨天為出席“東盟+韓中日（10+3）”峰會等啟程對泰國進行為期三天兩夜的訪問。距離《韓日軍事情報保護協定》結束還有不到3天的情況下，在此次峰會期間，文在寅總統與日本首相安倍晉三不會舉行會談。隨著原定在智利舉行的亞太經合組織（APEC）領導人會議被取消，這將是韓日兩國首腦之間最後壹次見面的機會，但就此錯過、未能創造韓日關系的轉折點的可能性非常大。 在韓日軍事情報保護協定即將於22日晚12點結束之際，韓日兩國根本未能縮小分歧。文在寅總統以國務總理李洛淵出席日本天皇即位儀式為契機伸出了和解之手，但日本聲稱只要強制征用問題沒有進展就不能得到解決，態度依然十分強硬。上周在東京會見日本方面議員的韓日議員聯盟會長姜昌壹感慨道：“真的很難解決。”昨天，為出席二十國集團（G20）議會領導人會議而訪問日本的國會議長文喜相，也取消了與日方人士面談等，大幅壓縮日程，也是因為這種冷冰冰的氣氛。 正是這樣，韓日兩國找不到解決辦法，實際上是袖手不理，而美國卻在警告《韓日軍事情報保護協定》終結會帶來的惡劣影響，正在加大外交施壓。美國國務院助理國務卿幫辦馬克·內帕2日在接受日本媒體采訪時表示：“（因為韓日在軍事情報保護協定等方面的對立）北京、莫斯科、平壤樂壞了。”他特別強調，7月份中國和俄羅斯軍用飛機的獨島上空進行聯合演習，“其時機和位置並不是偶然”，強調了安保合作的必要性。將於明天訪問韓國的美國助理國務卿戴維·史迪威也很可能要求韓國撤回終結《韓日軍事情報保護協定》的決定。 撇開圍繞韓日軍事情報保護協定的實效性和可替代性的爭議不談，這壹協定作為構建韓美日三角安保合作體制的壹環，其象征性和心理效果也非常大。因此，美國方面肯定把協定的終結看得十分嚴重。如果協定就這樣終結，在防衛費分擔金磋商、戰時作戰指揮權移交等韓美同盟出現裂痕的原因堆積的情況下，韓國還可能要承擔協定終結的責任論。協定終結給韓日關系帶來的心理打擊也不可忽視。人們擔心，在韓日關系已經壞到不能再壞的狀態下，它會產生勉強剩下的壹條恢復之線也告消失的確認效果。盡管韓方作出了向日方轉交文在寅總統親筆書信的努力，但日本在對話中沒有表現出誠意，令人遺憾。要持續敦促日本轉變態度，我們也不能幹坐著等待日本的態度出現變化，必須尋找對話的線索。

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