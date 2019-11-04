特朗普的算計搞掉了參謀，應該應對而不是期待變化. November. 04, 2019 07:27. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國國防部推介幻燈片中提到韓國在軍事領域的貢獻，是在第三張。它顯示了在漢弗萊斯駐韓美軍基地遷移項目中韓國究竟發揮了多大作用，是時任美國國防部長詹姆斯·馬蒂斯珍愛的資料。 “韓國和日本正在剝食美國。”諷刺的是，特朗普總統暴發責難，也正是這壹部分。驚慌失措的馬蒂斯部長翻到下壹張，是美國的同盟和夥伴的現狀。其內容展示的是美國全球網絡的威力，但特朗普總統並不關心。他只是突然擡高了嗓門喊道：“伊朗違反了核協定。” 2017年7月20日，在華盛頓的國防部大樓舉行的總統就任後的首次國防部報告會，就這樣開始了扭曲。去年年底辭職的馬蒂斯部長的演講秘書賈伊·斯諾德格萊斯關於這壹報告會的描寫，是其著作《死守戰線（Holding the Line）》320頁內容中最令人震驚的場面。出於秘書陪同部長出席主要會議和活動並作詳細記錄的特點，本書中的描寫詳細而準確。 斯諾德格萊斯描寫道，突然冒出其他主題、猛不丁跳出來的特朗普總統當天“就像是在行駛的汽車中間跑動的松鼠”。在50分鐘的報告會即將結束時，特朗普突然說道，“這是壹個巨大的怪物（big monster）。日本……韓國……德國……”，不僅再次談到了防衛費的分擔問題，這壹次還突然提到了美國獨立紀念日的閱兵儀式。 “看到（法國總統）馬克龍握手了嗎？緊緊握住不放啊。7月4日（獨立紀念日）太熱了。美國也能像法國“巴斯底獄日（國慶節）”那樣舉行坦克閱兵就好了。我們不能嗎？” 看到再次出現這種對話，馬蒂斯身體離開講臺，閉上了嘴巴。壹瞬間，馬蒂斯被以數字打頭的特朗普式計算法與散漫的討論過程膩煩透了，幾近崩潰。 特朗普的看法最近有變化嗎？包括僅僅兩個月前的9月初在內，他在白宮點名提到韓國就提高防衛費分擔額進行施壓，壹個月裏就有連續四次類似的發言。“同盟國更壞”式的主張，和兩年前毫無區別。壹些人期待他可能出現變化，只是期待性思考中產生的錯覺而已。不要忘了，特朗普自己想要的東西，絕對不會忘記，會壹直推動。6個月後，他再次來到國防部，又談起了獨立紀念日閱兵式的話題。最終，2019年7月4日在華盛頓，天上飛過戰略轟炸機，坦克也開了出來。 到年底到期的韓美防衛費分擔額磋商上，韓國很可能需要多交相當多的錢。也許這只是開始。類似的困難，在涉及同盟的問題上，可能來得更加猛烈。向特朗普直言相諫的“大人物們”也消失了。越是這種時候，越應該放下期待性思考，更加冷靜地判斷情況。特朗普總統最終還是了解到韓美同盟的價值、現在會有所不同的錯覺，絕對要不得。

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