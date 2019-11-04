現代-起亞汽車在歐洲超越豐田-BMW，市占率位居第四. November. 04, 2019 07:26. by 池民九記者 warum@donga.com. 現代•起亞汽車在歐洲市場的占有率時隔1年恢復至8%以上，超過日本豐田等企業，排名升至第四位。 據歐洲汽車制造協會(ACEA)3日透露，今年9月，現代•起亞汽車在歐盟(EU)旗下28個國家市場的月占有率為8.0%。這是自去年9月(8.6%)以來的最高值。 現代•起亞汽車方面表示：“現代汽車的混合動力汽車科納從今年8月開始在歐洲市場銷售，起亞汽車的獅跑等小型運動型多功能車(SUV)在當地大受歡迎，市場占有率也隨之上升。” 只有德國大眾集團(20.0%)和法國標致雪鐵龍集團(16.5%)、雷諾集團(9.7%)領先現代•起亞汽車。特別是領先於市場占有率均達7.9%的德國寶馬集團、戴姆勒集團(5.6%)。 以截至9月的累計銷量為準，現代•起亞汽車在歐洲市場的銷售量為79萬8070輛，同比增長0.7%。市場占有率從6.6%上升到6.8%，上升了0.2個百分點。 進入今年以來，現代•起亞汽車在歐洲市場分別占據第4、第5位。據統計，現代汽車和起亞汽車9月份在歐洲市場的銷售量分別為5萬601輛(4.05%)和4萬9410輛(3.95%)，共計10萬11輛。同比增長6.7%。

한국어