柳賢振在MLB FA首發投手資源中排名第四位. November. 04, 2019 07:26. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. LA道奇隊的柳賢振(32歲•照片)在美國職棒大聯盟官方網站(MLB.com)評選的自由簽約選手(FA)排名中上升到了第8位。在首發投手資源中，他排在第4位。 2日，MLB.com公布了2020年FA對象的最新排名，從第1位到第20位。柳賢振當初排在第9位，但原本排名第4位的終場投手阿羅迪斯•查普曼3日選擇了留在紐約洋基隊，因此柳賢振的排名上升了一個名次。柳賢振在先發投手中，繼休斯頓太空人隊的烏旺•蓋裏特•科爾(第1位)、華盛頓國民隊的史蒂芬•斯特拉斯伯格(第3位)、舊金山麥迪遜•範加納(第5位)之後，排在第四位。這一排名比2015年獲得美國聯盟賽揚獎的達拉斯•庫查爾(第13位•亞特蘭大勇士隊)還要高。 MLB.com寫道：“洛杉磯道奇隊去年與柳賢振簽訂了1年1790萬美元(約209億韓元)的合同，意外地發了橫財。”柳賢振今年在美國職業棒球大聯盟的平均責任失分排名升至第一位(2.32)，創下了“職業生涯新高”。截止到上半賽季，雖然取得了賽揚獎候選人的領先，但是在8月的4場比賽中，僅取得1勝3負，平均責任失分7.48分，評價出現了變化。MLB.com表示，“由於下半賽季成績不佳，他的賽揚獎挑戰黯然失色。耐久性問題會影響身價。” 在道奇隊對與柳賢振的續約表現出不冷不熱反應的情況下，他被認為是多支球隊的引進候選人。明尼蘇達地區媒體《明星論壇報》當天提到了柳賢振作為明尼蘇達隊最有可能引進的先發投手這件事。該媒體評價稱“(柳賢振)是位熟練的左撇子投手，擅長與擊球手的心理戰”。《芝加哥論壇報》也提到柳賢振是芝加哥白襪隊的引進候選人，並表示：“明年33歲的年齡是他的絆腳石，但談判能力很強的斯科特-博拉斯是他的經紀人，因此可以期待他能簽下長期合同。”

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