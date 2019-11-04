以“感嘆號海報”重生的白紙廣告. November. 04, 2019 07:27. by 金民 kimmin@donga.com. 2020年，如果由學生來設計本報的創刊100周年，會是什麽樣子呢？ 延世大學設計藝術系4年級學生李雪姬(音譯，下同)策劃了將東亞的輔音“ᄃᄋ”改為“飛躍”的假想展覽。《飛躍》展是從日本帝國主義強占時期開始，宣傳100年間《東亞日報》一直延續下來的歷史、文化活動的展覽。展覽海報設計中，一座座色彩絢麗的山拔地而起。這是本報向新的100年飛躍的寫照。 從4日開始，參觀者將可以在首爾鐘路區東亞媒體中心看到包括李某在內的13名青年重新詮釋本報品牌的成果。這是通過本報和延世大學設計藝術系的產學合作展《飛躍》實現的。從今年上半年開始，《飛躍》展的參加者在“交流設計實務”講座(指導教授蔡在镕)中分析了本報現有的品牌，並進行了將優點發揮到極致的項目。 學生們眼中的東亞日報品牌的優勢在於守護言論自由和支援活躍的文化藝術。他們認為，宣傳東亞馬拉松，新春文藝，東亞音樂•舞蹈比賽等一直進行的文化事業，可以極大地提升品牌的正面形象。結果，《白紙廣告海報》、《東亞馬拉松運動服》、《新春文藝》特別版和網站設計、《100周年訂閱者Kit》、《100周年紀念》標誌、《關鍵詞圖像日歷》等設計作品誕生。 參加者金恩京和林夏景分別提議更新新春文藝網站和特別版Goods(周邊)。金某說：“新春文藝是從發掘新人文學家和文化復興的角度上應該持續的歷史性行動。為此，我設計了網站，使用了從1920年創刊號開始使用的標誌，像齒輪一樣連接在一起的溝通方式。”本報的三大史詩中，林先生將焦點對準文化主義，以“看世界的晴窗”和“連接”為概念，組成了海報、日記本、手機盒、明信片等Goods。 制作《白紙廣告海報》的金珠熙(音)說：“為了支持和共同參與本報的鬥爭，讀者們使用了在助威廣告中有趣、愉快地釋義的句子和充滿‘加油’的字句進行了設計。” 吳珠恩設計了利用東亞大賽獲獎者形象的訂閱者Kit。她建議制作以歷史性、活力性、初衷為關鍵詞的日歷。 蔡教授(monocle &company代表)表示：“一般的品牌推廣課程大多是打造新的品牌，而迎接100周年的本報有具體的存檔(archive)，因此對學生們來說也成為了實質性的經驗。”該展覽將持續到28日。02-2020-0640

한국어