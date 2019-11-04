美國接連施壓：“不要打破《韓日軍事情報保護協定》”. November. 04, 2019 07:27. by 韓基宰記者、常駐東京記者 朴亨俊、曼谷=韓相俊記者 record@donga.com,lovesong@donga.com,always@donga.com. 距離《韓日軍事情報保護協定》的效力還有20天（到23日0時）即將結束之際，美國特朗普政府紛紛出面施壓，要求韓國撤銷到期結束的決定，正在大力開展最後階段的幹預。3日，文在寅總統與日本首相安倍晉三為出席“東盟與韓中日（10+3）峰會”而啟程訪問泰國，有分析認為，接連舉行的韓美日三國間連鎖會談將成為決定協定命運的最後分水嶺。 正在日本訪問的美國國務院負責韓國與日本事務的助理國務卿幫辦馬克·內帕2日在接受日本媒體的采訪時說：“包括《韓日軍事情報保護協定》在內，韓日兩國之間對立的長期化給韓美日聯合產生了負面影響”，“北京、莫斯科、平壤樂壞了。”美國駐日本大使館臨時代辦約瑟夫·英（音譯）也在同壹天表示：“明確告訴韓國政府，《韓日軍事情報保護協定》的結束會給美國的國家利益造成負面影響。”美國國務院高級官員紛紛出面接連施壓，稱《韓日軍事情報保護協定》的終結只會對中國、俄羅斯和朝鮮有利。 韓美圍繞《韓日軍事情報保護協定》的溫差，在2日（當地時間）在泰國舉行的部長助理級磋商中也顯露無疑。就美國國務院負責東亞太平洋事務的助理國務卿戴維·史迪威和韓國外交部部長助理尹淳九（音譯）的磋商結果，美國國務院表示：“再次確認了韓美日三角合作的重要性。”相反，韓國外交部表示：“尹部長助理請求美國在改善韓日關系的過程中發揮可能的作用。” 在這種情況下，韓美、韓日之間從本周起著手旨在解決《韓日軍事情報保護協定》和韓日矛盾的最後階段磋商。文在寅總統和安倍首相預計將在壹起出席3日起在泰國曼谷舉行的東盟系列峰會時會面，這種情況下，史迪威將於5日訪問韓國，與韓國外交部長康京和舉行會晤。 圍繞《韓日軍事情報保護協定》事態的解決方法，也有分析認為，如果韓美日三國間依然存在巨大隔閡的膠著局面長期化，這種空轉狀態將壹直持續至協定到期。青瓦臺表示，由於日本在解決韓日矛盾問題上繼續態度消極，因此將堅決奉行不解決出口限制問題就“絕對不能”延長韓日軍事情報保護協定的方針。不過，隨著《韓日軍事情報保護協定》將於23日終結日趨現實化，越來越多的人們擔心，美國國內將出現“韓國破壞韓美日三角安保合作”的責任論，它還將成為明年駐韓美軍防衛費分擔額磋商中進壹步增加韓方額度的主要原因等，韓國將全部承擔其後果。世宗研究所美國研究中心負責人於正燁（音譯）預測：“壹旦《韓日軍事情報保護協定》到期結束，美國將消除壹直以來在防衛費分擔額磋商中對韓國略存的歉疚感，正式要求提高分擔額度。”

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