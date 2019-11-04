蓬佩奧就朝鮮火箭炮挑釁表示：“和以前沒什麽不同的火箭”. November. 04, 2019 07:27. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國國務卿邁克·蓬佩奧1日（當地時間）就朝鮮試射超大型火箭炮壹事表示，“和他們之前發射的火箭壹樣”，顯現出並沒有就此大做問題的意圖。 蓬佩奧當天在接受“中美洲網絡”的采訪時作出了這樣的評價：“朝鮮發射了兩發，到現在24小時了。”他當天的發言是10月31日朝鮮發射超大型火箭炮後美國高層官員首次公開提及，分析認為，他在言談中克制對朝鮮進行批評，是為了維持談判的動力。美國總統特朗普就朝鮮發射短程導彈也稱之為“小玩意而已”，壹直強調此舉沒有違反約定，也是出於同樣的道理。 蓬佩奧對自去年6月新加坡朝美首次首腦會談以後談判進展不大表示不滿。他說：“進展太慢了（too far slow）。我們希望繼續推進這壹（無核化）項目，在幾個月內得到好結果”，敦促朝鮮態度發生改變。

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