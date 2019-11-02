急救醫療最前線119直升機發生令人難過的墜落事故，需要銘記高貴的獻身精神. November. 02, 2019 08:02. . 10月31日午夜前夕，搭載著急救患者從獨島起飛的消防直升機，在出發後墜入大海，機上人員全部失蹤。出事直升機上，有獨島附近捕撈紅蟹過程中遭遇手指折斷事故的患者和同事船員、消防隊員等總共7人。消防當局和海警等推測直升機已沈入大海，動員潛水員和水中探測儀進行搜索，但沒有找到失蹤者。 消防直升機為救壹名危急患者出動，但事故導致7人全部失蹤，令人痛惜。為幫助遭受苦難的患者，消防直升機的飛行員和急救隊員們不顧惡劣天氣和夜間飛行等艱難情況下，再次讓人回味應急醫療系統的意義和象征性。嶺南119特殊救助隊所屬的事故直升機，根據接到獨島警衛隊報案的消防部門的指示，31日晚9點半左右從大邱直升機場出發，晚上10時50分到達郁陵島。接著，在為遠距離航行而加油後，於當晚11點20分左右抵達獨島，但在起飛後墜毀。發生事故的EC225機種，2016年在挪威發生了導致13名乘客死亡的墜落事故，因此在引進國內當時曾引發了擔憂。 應急直升機被稱為“飛天救護車”。因為在醫療團隊難以接近的島嶼或山區等應急醫療薄弱地區，壹旦發現重癥患者，將負責迅速處理和緊急轉移。這次事故讓我們再次感受到，在惡劣的環境中，他們以透徹的職業精神和使命感，把生命價值放在首位的這種熱情和奉獻精神。事故直升機的機長和副機長在自己的社交媒體上共享了本報開展的“醫生直升機復蘇活動”等，表現出了對應急醫療的自豪感和使命意識。機上唯壹的女性隊員樸丹菲（音譯）在醫院當過急救師，看到用直升機運送白翎島患者的119救援隊的活躍表現後，萌生了夢想，最終在去年成為了急救隊員。 拯救即將熄滅的生命、救助爭分奪秒的患者，急救醫療第壹線的他們的高貴精神，令我們肅然起敬。全社會關註治療掙紮在生死邊緣的患者的應急醫療體系的改善，給予守護我們家人和鄰居生命的守護者應有的禮遇，是我們每個人的責任。

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