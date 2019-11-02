女性痛苦是因為歇斯底裏？醫生們為什麽要這樣？. November. 02, 2019 08:02. by 林熙允記者 imi@donga.com. 根據針對患者的某些問卷調查結果顯示，女性從醫療人員那裏得到的減重建議比男性多。據說，即使呼訴實質性疼痛和身體癥狀，醫療人員也會視其為憂郁癥或壓力等心理因素性，做出歇斯底裏(又稱癔病)等莫名其妙的診斷，這種情況在患者是女性時更常見。 作者一一指出了在診斷和醫療領域中因對性別先入為主的偏見數百年來接踵而至的危害。作者指出，從19世紀中期出現婦科這一新專業領域開始，女性醫學就指生殖器醫學。到20世紀為止，僅美國就實施了約15萬件卵巢摘除術。 在醫療人員和醫學教授大多為男性的情況下，“不理解的火氣”很難消除。如果女性的認同感加上人種•社會偏見，事態將會更加嚴重。有色人種女性常被視為吸毒者，教育水平高的白人女性常被認定為健康擔憂癥患者。這種偏見給診斷和治療造成巨大損失。 從急診室到腹痛治療，男性需要49分鐘，女性需要65分鐘。患有心臟麻痹的年輕女性被送回家的概率是男性的7倍。作者大聲呵斥說：“數十年來，現代醫學采用的唯一模式是對照體重70公斤的白人男性。”將腹痛視為月經痛或強調荷爾蒙的影響而做出錯誤診斷。 通過各種統計、以及對醫療人員和患者的廣泛采訪，將這些令人震驚的事實一一記錄下來。 但是，一般讀者進行閱讀的話，書中的醫學用語和各種數據則有些過於詳細了。540頁的內容也可能成為負擔。對於想成為醫生，以及想學習醫學或各種科學的人來說，在相關領域中，有關性別的偏見會帶來多大的危害，這將成為令人拍案叫絕的好教科書。

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