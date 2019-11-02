東京奧運會馬拉松和競走比賽將在劄幌舉行. November. 02, 2019 08:02. by 李承鍵 why@donga.com. 備受爭議的東京奧運會馬拉松及競走比賽舉辦地最終被確定為劄幌。 國際奧林匹克委員會(IOC)1日表示，在日本東京舉行了IOC調整委員長約翰•科茨、東京都知事小池百合子、東京奧組委委員長森喜朗、奧林匹克•殘奧會擔當相橋本聖子參加的4方會談，做出了上述決定。同時IOC還補充說，增加的費用不會讓東京都負擔，其他項目不會更換場地。因此，部分人提出的改變高爾夫比賽場所的要求等將告一段落。 IOC之所以做出這樣的決定，是因為擔心如果馬拉松在東京舉行，因酷熱天氣不僅會對運動員，還會威脅觀眾的健康。東京奧運會將於7月24日至8月9日舉行，而今年這一期間東京的酷暑受害者多達2000人。東京奧運會馬拉松比賽將於明年8月2日(女子)和8月9日(男子)舉行。這一時期，東京的平均氣溫超過35度。劄幌同期溫度低近5度。國際奧委會在申辦當時為了避免與美職棒大聯盟季後賽、歐洲足球聯賽開幕等大型活動重疊，曾明文規定“7月15日至8月31日舉行”，而日本則稱“這個時期大部分為晴朗天氣，很熱”。1964年東京奧運會於10月10日開幕。 對於比賽場地的變更，小池知事說“這是沒有達成協議的決定”，但她同時也表示“不會妨礙IOC的決定”。

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