李在镕表示要將“三星打造成百年企業”，關鍵詞是“相生”. November. 02, 2019 08:02. by 徐東一 dong@donga.com. 三星電子副會長李在镕在1日迎來三星電子成立50周年之際發出了“為了打造留給下一代的百年企業，讓我們一起分享和共同成長”的信息。 當天，李副會長在京畿水原市三星數碼城舉行的創社50周年紀念活動中，通過傳達給職員的信息，做出了上述表示。 三星電子相關人士表示：“如果說三星電子已經過去的50年可以概括為‘挑戰和成功’，那麽今後的50年將把‘相生’作為實現新飛躍的墊腳石，向所有人表達要成為受人尊敬的企業的李副會長的決心。”這是李副會長首次以自己的名字向全體職員發出信息。 李副會長當天上午踏上了日本出差之路。他計劃2日參觀在日本橫濱舉行的“2019日本橄欖球世界杯”決賽，並會見當地派駐人員，討論事業現狀及中長期事業方向。據悉，李在镕副會長為了會見日本經濟團體聯合會會長中西宏明，正在調整日程。李副會長還參加了9月橄欖球世界杯開幕式及揭幕戰，會見了日本首相安倍晉三等日本政界和經濟界人士。

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