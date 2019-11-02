美國國務院二號人物比根：“將積極參與與朝鮮談判”. November. 02, 2019 08:02. by 朴湧 parky@donga.com. 美朝工作磋商美方代表、美國國務院朝鮮政策特別代表史蒂芬·比根（照片）10月31日（當地時間）被提名為美國國務院“二號人物”副國務卿。據悉，比根代表將繼續指揮對朝鮮政策，因此有預測稱，美朝談判被十分看重。 白宮當天正式宣布，美國總統特朗普任命副國務卿約翰·沙利文為美國駐俄羅斯大使，並提名比根繼任副國務卿。美國有線電視新聞網（CNN）援引美國國務院高層官員的話報道說：“即使比根晉升為副國務卿，也會繼續領導美朝談判。”韓國駐美大使館表示，比根當天會見新任韓國駐美大使李秀赫時，也確認了與國務院內職務升遷無關，將積極參加美朝談判的立場。《華盛頓郵報》報道說：“即使比根指揮對朝談判，日常管理也將交給國務院負責東亞和太平洋事務的助理國務卿艾利克斯·翁負責。”據悉，去年“6·12”新加坡美朝峰會後，翁負責國務院內成立的“後新加坡”工作小組的工作，輔佐比根。 如果比根的任命在參議院聽證會上獲得通過，他將成為排名邁克·蓬佩奧之後的國務院二號人物。根據國務院發表的支持聲明，比根得到了美國國內外交和安全專家的廣泛支持，其中包括美國前國務卿賴斯、美國前總統辦公廳主任丹尼斯·麥克唐納等。 有分析認為，比根繼出任副國務卿之後，還將接過據傳將參加參議員競選的蓬佩奧國務卿的接力棒。蓬佩奧上個月28日做客福克斯新聞臺時否認競選參議員的說法，稱“只要特朗普總統希望我留在團隊裏，我將繼續擔任國務卿”。但他經常訪問家鄉堪薩斯州，不斷有政治傳言稱他將步入政界。

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