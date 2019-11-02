被問及文在寅政府的失策，盧英敏“壹時想不起來”. November. 02, 2019 08:02. by 黃炯? constant25@donga.com. “我壹時想不起來。” 總統秘書室長盧英敏1日在國會運營委員會的國政監查中，面對民主和平黨議員趙培淑提出的“文在寅政府犯了最大錯誤的事情是什麽？”的問題，作出了上述回答。趙培淑說：“想不起來嗎？啊，這個很嚴重。”盧英敏再次問道：“不是，您說是犯錯誤最大的事情嗎？”話尾含糊不清。 盧英敏當天就圍繞前法務部長曹國的爭論表示，“感到責任”“不會貪戀職位”，但回避提及辭職。自由韓國黨議員李政宰問盧英敏，“現在是否有下臺的意向？”，盧英敏回答：“我們青瓦臺秘書團正嚴肅地看待這壹情況，感到責任無比重大。” 李政宰在追問盧英敏的過程中問道：“妳越來越像總統嗎？”盧英敏答道：“說什麽越來越像總統？對總統不能那麽隨便說。”當韓國黨院內代表羅卿媛問及“對辭退曹國前部長是否感到郁悶？”時，盧英敏回答：“不是。”對於“是不是錯過的人事安排？”的提問，盧英敏說：“結果確實如此。”

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