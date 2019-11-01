“得克薩斯隊考察柳賢振PS出場比賽”. November. 01, 2019 07:27. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 柳賢振(32歲•洛杉磯道奇隊•左)和秋信守(37歲•得克薩斯騎警隊)能否同吃一鍋飯？ 賽季結束後成為自由簽約選手(FA)的“韓國怪物”柳賢振的去留問題備受關註，秋信守效力的得克薩斯隊正在成為他下一站的候選地。道奇隊的專門記者大衛•貝塞最近出演了轉播道奇隊比賽的“洛杉磯體育網”節目，他表示“得克薩斯隊在柳賢振出場的所有比賽中都派出了球探”。將在新球場Globe Life Field開始下賽季的得克薩斯隊是此次FA市場的大腕。MBC體育+解說員宋載宇(音)表示，“對於首發實力較弱的得克薩斯隊來說，柳賢振是極具魅力的王牌。得克薩斯隊在季後賽中早早就出局了，在柳賢振出場時派出探球，是眺望下個賽季，並希望獲取詳細的報告。”秋信守上周在出演美國得克薩斯州達拉斯地區的韓國人廣播節目中表示，“向約翰•丹尼爾斯團長建議引進柳賢振。團長說目前球隊需要1~2名先發投手和3壘手”，更增加了期待感。 當地媒體認為，柳賢振離開道奇隊的可能性很大。上月31日，洛杉磯道奇隊的跟隊記者肯•格尼克預測說：“如果柳賢振想要一份5年1億美元(約1163億韓元)的長期合同，他將離開洛杉磯道奇隊。”也就是說，首發資源豐富的道奇隊與柳賢振簽訂長期合同的可能性很小。 網絡媒體《Dodgers Nation》曾報道稱，“我們好像看到了作為道奇隊選手的柳賢振的最後一面”。

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