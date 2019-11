李秀赫:“以韓國為中心的對朝政策,在美國引發韓國親朝的言論”. November. 01, 2019 07:27. by 常駐華盛頓記者 李正恩、文炳基記者 lightee@donga.com,weappon@donga.com. 韓國新任駐美大使李秀赫(照片)表示:“對於對朝政策之類的東西,過於以我們為中心來看,所以(美國)出現了這是親朝政策之類的話。”也就是說,在朝鮮沒有完全響應無核化談判的情況下,文在寅政府接連強調和平經濟等韓朝關系改善意誌,美國對此存在否定的態度。處於對美外交最前線的駐美大使如此公開地表明美國國內對文在寅政府對朝政策的否定認識,是非常罕見的事情,預計將引發爭議。 李秀赫30日(當地時間)在華盛頓韓國文化院舉行的就任後首次常駐記者座談會上表示:“迄今為止,我們的外交壹直是以我們為中心。”李秀赫大使是本月24日赴任的。 李秀赫表示:“將把焦點放在如何使我們的政策有助於美國上,(與美國)進行溝通”,“相比為了韓半島、為了世界,更要思考如何讓(韓朝關系)與美國總統特朗普的‘美國第壹主義’(America first)相聯系、如何有助於此。我們也向員工們提出了這樣的方向。”對於重啟金剛山觀光,他回答道:“在這個階段考慮是否搞金剛山觀光,好像沒有什麽意義。” 對此,青瓦臺表示,“可以理解為強調了要開展以國家利益為中心的外交方向”,警惕擴大解釋。但是總管外交政策的青瓦臺國家安保室內部也出現了不快的反應。青瓦臺相關人士說:“雖然我們理解這種說法的思路,但在強調與美國的合作的情況下,李大使的部分表述確實有些讓人遺憾。” 此外,特朗普總統外交政策智庫之壹的傳統基金會在當天公布的《2020年美國軍事力量指標(2020 Index of US Military)》報告中,認為朝鮮是僅次於中國和俄羅斯的威脅東亞地區安全及美國的勢力。報告的共同作者、資深研究員約翰·班納表示:“韓國承擔美國展開戰略資產的費用,這才是公正的。”

