“蓋樂世居功至偉”，三星電子營業利益重上7萬億韓元線. November. 01, 2019 07:27. by 柳根亨 noel@donga.com. 得益於智能手機的旺銷勢頭， 三星電子第三季度（7月∼9月）的營業利潤今年以來首次突破7萬億韓元。在去年第四季度為10.8萬億韓元後，營業利潤進入今年以後持續徘徊在7萬億韓元線以下。 三星電子31日公布，第三季度營業利潤為7.78萬億韓元。雖然與創下歷史最高業績的去年第三季度相比減少了55.7%，但比前壹季度增加了17.9%。雖然半導體市場仍未擺脫不景氣局面，但隨著智能手機銷量的增加，有評價稱，三星電子的業績出現了明顯的恢復勢頭。 電子業界壹名相關人士說：“證券界預計第三季度營業利潤在7萬億韓元出頭左右，但8日公布的初步統計業績超出了預計（7.7億韓元），三周過去了，今天又比初步統計業績增加了800億韓元。” 第三季度的銷售額也比上壹季度增加了10.47%，達到62萬億韓元，時隔4個季度重新回到了60萬億韓元的水平。營業利潤率為12.5%，比第二季度（11.8%）有所改善。 這次引領業績驚人反彈的是智能手機事業。據悉，智能手機事業部門第三季度的營業利潤接近3萬億韓元（2.92萬億韓元）。這比去年同期（2.22萬億韓元）增加了31.3%，比今年第二季度（1.56萬億韓元）激增了87.1%。據分析，下半年推出的高端系列（蓋樂世Note10）和中低價系列（蓋樂世A系列）的銷量增加，帶動了智能手機事業部門的輝煌戰績。 三星電子當天在電話會議（投資說明會）上表示：“第三季度手機銷量為8500萬部，平板電腦銷量為500萬部。平均售價為230美元（約27萬韓元）左右。”但第四季度智能手機的業績前景不容樂觀。三星電子預測，第四季度智能手機部門的銷量將小幅減少，營銷費用也將增加，因此業績將比第三季度有所下降。 半導體部門的業績壹直萎靡不振。第三季度營業利潤為3.05萬億韓元，比去年同期（13.65萬億韓元）減少了10.6萬億韓元，與前壹季度（3.4萬億韓元）相比也減少了3500億韓元。三星電子表示：“存儲器需求持續不確定，因此計劃靈活調整供應和投資”，“明年上半年有望實現DRAM庫存正常化。” 家電部門第三季度營業利潤僅為5500億韓元，比去年同期（5.6萬億韓元）大為減少。據分析，雖然量子點（QD）發光二極管（QLED）電視機、超大型電視機等高端產品的銷量有所增加，但由於價格競爭加劇，收益性有所減少。 此外，三星電子表示，第三季度作為設施投資執行了6.1萬億韓元，進入今年以來累計投資達16.8萬億韓元。按事業分類，半導體和顯示器的投資額分別為14萬億韓元和1.3萬億韓元。 三星電子計劃，今後把國內8.5代液晶顯示器（LCD）工廠大部分轉換為量子點顯示器生產線，在量子點顯示器研究開發上投資3.1萬億韓元，在設備上投資10萬億韓元。三星電子解釋說：“量子點顯示器的初期生產量將達到每月3萬臺的水平。”

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