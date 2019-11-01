美國公布突襲巴格達迪的視頻，“為阻止其藏身之處聖地化，已空襲摧毀”. November. 01, 2019 07:27. by 全彩恩記者 chan2@donga.com. 美國國防部首次公開了在針對遜尼派極端主義武裝團體“伊斯蘭國（IS）”的最高頭目阿布·貝克爾·巴格達迪（48歲）時的清除行動中拍攝的部分視頻。 據美國有線電視新聞網（CNN）等主要外媒報道，美軍中央司令部司令肯尼斯·麥肯齊10月30日在國防部大樓（五角大樓）舉行新聞發布會，展示了行動當時用無人機拍攝的視頻和照片，詳細說明了情況。這些視頻被分成3段，也刊登在國防部網站上。 在長達13秒的第壹段錄像中，7名美軍士兵將包圍圈縮小到巴格達迪的藏身之處。在10秒長的第二段視頻中，低空飛行的戰鬥機打擊了8名“伊斯蘭國”武裝分子，在13秒長的最後壹段視頻中，飛機在遠距離對巴格達迪藏身之處實施了精密打擊。但是，美國總統特朗普在27日的“重大宣布”中描述巴格達迪“死得像狗壹樣”的死前情景，在此次視頻中沒有得到確認。 麥肯齊在新聞發布會上說：“巴格達迪的遺骸在死亡24小時內被葬入大海。”另據報道，在他引爆炸彈背心時，據推測兩名不滿12歲的子女壹起喪生。這與當初傳出的3名子女壹起死亡的消息有所出入。 麥肯齊表示：“庫爾德族領導的‘敘利亞民主軍（SDF）’向我們提供了非常有益的早期情報”，“我想說，他們是行動的壹部分。”行動結束後，特朗普總統壹邊慶祝成功，壹邊縮小庫爾德人的功勞，“庫爾德民主軍”只好直接向《紐約時報》等美國媒體表明自己參與了作戰，進行了“自我宣傳”。麥肯齊的這次表態是首次公開承認庫爾德人為行動取得成功作出了有意義的貢獻。不過，他明確表示：“實際襲擊行動只有美軍兵力參與。” 麥肯齊說，與此同時，為防止巴格達迪的藏身之處今後成為“伊斯蘭國”的聖地，已經空襲予以摧毀，空襲之前行動小組還回收了可能被用於分析“伊斯蘭國”的文件和電子產品。他還透露，雄性軍犬為抓獲巴格達迪立下了汗馬功勞，雖然因巴格達迪自爆受傷，但經過治療後已重返任務。據悉，這只軍犬是位有4年經驗的老手，已經執行過約50次戰鬥任務。美國政府稱這只軍犬的名字與機密部隊的身份有關，並未透露，但《新聞周刊》30日報道說，軍犬名叫“柯南”，是比利時馬利諾犬。 麥肯齊還強調，雖然這次行動取得了成功，但是不能認為‘伊斯蘭國’已經完全失敗。實際上，在印度尼西亞、馬來西亞等東南亞國家，由於“伊斯蘭國”的分支機構勢力非常猖獗，已在加強警戒態勢。印度尼西亞總統辦公廳主任穆多科30日指出：“在印度尼西亞，受到‘伊斯蘭國’分支機構激進教導的居民可能會成為其追隨者。”

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