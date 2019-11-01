《紐約時報》盛贊奉俊昊的《寄生蟲》，稱其為“年度最佳電影”. November. 01, 2019 07:28. . “奉俊昊的逆烏托邦，我們生活在那裏。” 美國紐約時報(NYT)30日(當地時間)集中報道了奉俊昊導演的電影《寄生蟲》。 《紐約時報》報道評價說：“這部影片在韓國已經成為一部賣座大片，賺取了7000萬美元，讓關於經濟不平等的爭論延續開來。在正在展開類似爭論的美國，奉俊昊導演也通過該片從只被少數影迷狂熱追捧的小眾導演一躍成為世界級的名導。” 《紐約時報》報道說，在今年戛納電影節上獲得金棕櫚獎的《寄生蟲》將於明年2月在美國奧斯卡頒獎典禮上挑戰最佳外語片獎，這在外語片中實屬罕見。接著該媒體評價表示，“《寄生蟲》是融合了恐怖、諷刺和悲劇的現代版寓言故事，不僅在韓國，對在任何地方展開的階級鬥爭都傳達了尖銳的教訓。影片的角色很有沈重感和深度，並兼具優雅和愚蠢。” 《紐約時報》還詳細地提到了奉導演的主要作品。該報認為，《寄生蟲》與《怪物》、《雪國列車》、《玉子》相比，更基於現實，更接近於奉導演的早期作品《綁架門口狗》或《殺人回憶》。但該報補充說：“將奉俊昊導演的作品用題材和風格進行區分，這忽視了他的獨創性和一貫性這兩點。” 對於奉俊昊導演的作品世界，該報表示：“既可以稱得上是利用大片手法制作藝術電影，也可以說相反。他真正的成就是把這種簡單的區分弄混雜。”接著該報稱贊道：“將《寄生蟲》打造成年度最佳電影，讓奉俊昊成為世紀導演，是因為他成功將人生描繪成既幻想又寫實，以及非常隱喻的，同時也是激烈而真實的。” 《寄生蟲》於10月11日(當地時間)在美國紐約和洛杉磯首次上映，此後擴大上映館的範圍，與北美觀眾見面。電影的全球票房收入最近突破了1億美元(約1200億韓元)。

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