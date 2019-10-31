挑戰和成就的三星電子半個世紀...以代表企業責任感迎接新的50年. October. 31, 2019 07:52. . 明天是1969年誕生的三星電子公司成立50周年。在這期間，三星電子是公認的韓國代表企業，也是全球超優良企業。三星電子擁有的“世界第壹”頭銜，即使只選重量級，也很難壹壹列舉：智能手機連續8年占據第壹，DRAM半導體連續27年占據第壹，電視機連續13年占據第壹，冰箱連續7年占據第壹。 最令人驚訝的是，三星電子在不長的時間裏，推翻了電子王國日本的堡壘，使韓國進入了電子強國的行列。以2018年為基準，三星電子的銷售額為243.77萬億韓元，凈利潤高達58.89萬億韓元。如此大的凈利潤規模相當於日立、索尼、松下等日本前10大電子公司的凈利潤總和的兩倍。 如果要說成就三星電子今天的兩件事，可以說是創始人李秉喆會長進軍半導體市場的決定和李健熙會長的新經營宣言。創始人李秉喆會長在所有人都說很難紛紛勸阻的時候，看到了半導體的未來，果斷地進行投資，奠定了半導體王國的基石。李健熙會長“除了老婆和孩子，其他都換掉！”的新經營宣言成了今天“品質三星”的壹大轉折點。現在繼承這壹接力棒、開啟新的50年之路，可謂是李在镕副會長體制的任務和課題。 三星電子不僅在困難時期，而且在壹路凱歌、他人羨慕之際，也多次宣布面臨危機。1878年愛迪生創立的通用電氣壹度是美國的象征，但由於落後於數字環境的變化，正在走向沒落。從這壹點來看，這不僅僅是單純的無病呻吟。 最近三星電子強調，將創造共贏、社會貢獻、解決社會難題等新價值，轉變為“為人類社會做出貢獻的企業”。如果出現“大韓民國是三星共和國”之類的話，就壹定會受到牽制和嫉妒，還會提到社會責任問題。這也是三星電子需要承受和克服的部分。如果說過去50年對三星電子來說是挑戰和成就的時期，那麽今後50年應該成為通過變化實現更大飛躍的受人尊敬的企業。

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