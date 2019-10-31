名畫的再發現. October. 31, 2019 07:52. by 金成景記者 tjdrud0306@donga.com. 約翰尼斯·維米爾與倫勃朗是代表17世紀荷蘭美術的國民畫家。但是直到19世紀中期，他還是被歷史完全遺忘的畫家。死後近200年壹直不為人知的他，是如何被重新發現為世界級畫家的呢？ 這幅畫是維米爾留下的最小的壹幅，但對作家履歷來說卻是最重要的作品。在壹幅比A4紙還小的畫中，壹位身穿黃色裙裝的女士坐在工作臺前，正在挑制花邊。她拿著兩根線，小心翼翼地擺弄著，穿針引線。畫家把挑制花邊的人物的造型畫得十分詳細而精巧，而全景卻罕見地進行了抽象處理。從畫面左側的藍色靠墊中露出的紅線，就像液體壹樣模糊不清。同壹時期所畫的其他人物畫，連所有道具都描寫得很精致，但這幅畫中大膽地進行了抽象的嘗試。 這張畫以獨特的技法神秘地描繪出日常的瑣碎場景，顯然很有吸引力。當時，維米爾也是德爾夫特頗受認可的畫家，也有老客戶。但他有壹個致命的缺點，那就是壹生中留下的作品只有35件。將被遺忘的他推向歷史舞臺的，竟然是壹名法國人。1866年，美術評論家特奧菲爾·托雷出版了集中研究這位德爾夫特畫家作品的論文後，到處拜訪歐洲的主要美術館和個人收藏家，宣傳維米爾的價值。盧浮宮博物館在1870年購買了此畫，他的努力終於取得了成果。 此後，維米爾躋身世界頂級博物館墻壁上的偉大大師行列，隨著畫作的重新估價，價格驟漲，其他美術館和富豪也開始關註並購買。但遺憾的是，托雷沒有看到他的身影，於1869年去世。但是，作為重新發現維米爾的人，他得以在歷史上留下了名字。

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