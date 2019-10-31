在美墨邊境墻裝蹺蹺板的加州大學伯克利分校教授羅納德•雷爾訪韓. October. 31, 2019 07:52. by 田承勳 raphy@donga.com. 上月28日，在豎立著高灰色鐵柵欄的美國和墨西哥邊境墻壁上，露出了難得的笑容。因為成為悲劇溫床的墻壁上設置了粉紅色的蹺蹺板。美國和墨西哥的孩子們為了乘坐這些(3個)蹺蹺板聚集到了邊境上。在這裏，居民們通過柵欄縫隙互相看著對方的臉進行溝通。 主導該項目的是美國建築師—加利福尼亞大學伯克利分校教授羅納德•雷爾。2009年他在《建築的國界》一書和TED講座中提出了“兩國蹺蹺板”的概念，受到廣泛關註。他為了31日在首爾東大門設計廣場(DDP)舉行的“SDF2019”演講，訪問了韓國。 30日接受本報采訪時，雷爾教授就設置蹺蹺板的原因解釋說：“美國總統唐納德•特朗普正在推進建造更多的墻壁的政策，但事實上移民問題卻日益嚴重。為了體現建築墻壁的虛無感，利用了創意性的設計和遊戲。” “蹺蹺板提醒大人和孩子，一方的行為可能給另一方帶來直接後果。蹺蹺板需要我和對方對上上下下有所寬容，才能一起乘坐。我想通過蹺蹺板來講述平等和不平等、與鄰裏的關系等。” 雷爾教授從2009年開始，在長達10年的邊境墻壁中，一直致力於用圖畫表達充滿快樂、趣味與和諧的建築創意，並使之成為現實。設置了翻越墻壁後返回的秋千，建立了以墻壁為網的排球賽場。隔著墻壁，兩國居民一起吃飯，在墻壁周圍舉行演奏會，還進行了欣賞電影的項目。 記者向他詢問了為消除軍事緊張度更高、範圍更廣的韓半島非軍事區(DMZ)緊張感的構想。 “墨西哥墻原來只有一面，有的地方是雙層的。兩層了，隔墻難說話，我從遠處講手語，用望遠鏡看，翻譯成英語和西班牙語，進行過交流。由於DMZ墻壁的存在，反過來說自然環境得到了很好的保護。如果南北韓一起合作保護自然環境和研究，緩和墻壁帶來的緊張感，最終該墻可能會被拆除。”

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