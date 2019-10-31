韓國男足國家隊主教練本托：“我知道韓日戰的分量感”. October. 31, 2019 07:52. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “我知道韓日戰將會是一場激烈的宿命之戰。” 男子足球國家代表隊主教練保羅•本托(50歲•葡萄牙)在就任韓國隊主教練後，在韓日之戰即將來臨之際，做出了上述表示。韓國隊將於12月10日至18日在釜山舉行的東亞足球聯盟(EAFF)E-1錦標賽第3場比賽(18日)上迎戰日本隊。韓國男足在該比賽上獲得了歷史上最多的4次冠軍。韓國、中國、日本、中國香港等4支球隊將各進行一場較量，決出名次。本托教練表示，希望把賽季激戰正酣的孫興慜(托特納姆熱刺隊)等歐洲派球員無法歸隊的此次大賽當作擴大球員層的機會。他說：“國家隊中會有新選拔的球員加入。我們會爭取我們想要的結果(奪冠)。” 18日被選任為韓國女足國家代表隊主教練的科林•貝爾(58歲•英國)將進行執教韓國隊的首場比賽。對於女隊來說，本次比賽是備戰明年東京奧運會亞洲區預選賽的模擬考試。國際足聯(FIFA)排名第20位的韓國隊將迎戰中國隊(16位)、日本隊(10位)，以及代替朝鮮隊(9位)參賽的中國臺灣隊(40位)。當天，貝爾用韓語問候道：“大家好，你們過得好嗎？”，接著他表示“日本、中國都是強隊，所以這將是一次檢驗我們隊實力的機會。我們將加強球員的體能訓練，爭取贏得所有比賽。” 另外，當天EAFF事務總長朴容洙表示，朝鮮女隊沒有表明特別的原因，只是通報將不會參加本次比賽。他說：“據我所知，朝鮮足協自己還沒有決定是否參加。目前還沒有計劃(對朝鮮方面的單方面通報不參加)進行制裁。”

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