“從通信公司變成AI公司”，KT的野心. October. 31, 2019 07:52. by 黃泰皓, 郭道英 taeho@donga.com,now@donga.com. “小美人魚和海王的父親、5個姐姐一起生活。”讀完英語童話中的一段話，其余的文章在音箱中以同一個聲音自動朗讀出來。“珍妮啊，星期六6點預約諾富特酒店餐廳吧。”智能手機裏傳來了“已經定了您平時喜歡坐的窗邊位置”的回答。“一邊看棒球，一邊喝一杯啤酒”，機器人說“好的，知道了”，然後把啤酒和酒杯拿來。 這是KT公司30日在首爾鐘路區KT廣場演示的人工智能(AI)服務的場面。KT當天公開了20多項AI原始技術，並表示公司將變身為“AI公司”。KT公司還提出了在今後4年內投資3000億韓元，確保1000名專門人力的計劃和到2025年為止將適用KT AI的機器增加到1億個的目標。 AI事業的擴大將分為全球出口和產業、業務空間、未來世代等4大領域。在全球出口方面，繼11月中旬在菲律賓宿務提供AI平臺“GiGA Genie”作為酒店服務之後，還將向俄羅斯第一大移動通信公司MTS以提供技術咨詢的方式進行。在產業領域，包括第5代(5G)智能產品在內，工廠和保安、能源產業等都將適用AI服務。另外，為使AI能夠代替制作會議記錄或甄別假冒偽劣商品等反復辦公，KT公司計劃推出“AI業務處理服務”，同時不斷推出AI編碼教育套餐“AI Edu Pack”。 當天演示的20多項原始技術中，只要用自己的聲音講述英語文本中的一個句子，其余部分就會自動變成AI聲音的“英語個人化語音學習”、能自動區分多人的聲音“語音分離”技術、結合向移動的客體投射影像的GiGA Beam技術的3D分身等。KT營銷部門負責人李必宰(音)表示：“我們的目標是，只要是有顧客的地方，無論哪裏都有KT AI。”

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