美國參議員們：“韓國是有價值的同盟，應該公平分擔防衛費”. October. 31, 2019 07:52. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 對於《韓美防衛費分攤額協定》磋商，美國參議院出現了“考慮到韓國的高貢獻度，應該要求公正分攤”的聲音。但是，部分共和黨議員對特朗普政府提出的分攤額增加5倍的要求表示支持，針鋒相對。美國國會壹向在外交安保領域表現出超黨派應對，但現在正在改變其原有的步伐。 參議院軍事委員會民主黨幹事傑克·裏德議員29日（當地時間）在回答“美國之音”廣播電臺有關防衛費分攤額的提問時表示：“特朗普政府應該認識到，韓國是對韓美相互防衛和安保，尤其是對朝鮮作出貢獻的有價值的同盟。” 共和黨參議員丹·沙利文也列舉了韓國政府承擔了駐韓美軍基地漢弗萊斯新基地約90%建設費用的代表性例子，並評價稱，“這是我們理應表示感謝的重要貢獻”。他還說：“應該時刻想著無核韓半島這壹廣泛戰略目標，認識到作為長期同盟走過的路，來處理分攤防衛費的磋商。”他在7月份的議會聽證會上擔心地表示，如果磋商失敗，將導致駐韓美軍撤出，這將是中國和俄羅斯歡迎的局面。 民主黨參議員蒂姆·凱恩說，“美國的安全無論在今天還是未來，都取決於同盟的力量”，“不能因為有分歧就公開攻擊最親近的國家”，對特朗普的同盟觀提出了批評。 相反，具有親特朗普傾向的共和黨參議院軍事委員會主席詹姆斯·因霍夫表示：“我們向韓國提供了很多幫助和服務，期待韓國分擔更多的負擔。”參議員大衛·珀杜（共和黨）也表示：“韓美防衛費分攤要從世界的角度、從長遠的觀點來理解。” 特朗普總統2017年7月在就任後首次聽取國防部匯報時批評說，“像韓國這樣的同盟國最是利用我們”，主張每年要收取600億美元（約70萬億韓元）的分攤額。壹名前任美國國防部參謀最近在其回憶錄中公開了這壹事實。部分共和黨議員似乎也贊同特朗普總統強硬的提高防衛費分攤額的施壓行動。

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