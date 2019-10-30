朝鮮壹門心思想制造危機，韓國想著如何繞過金剛山制裁. October. 30, 2019 07:33. . 朝鮮媒體昨天發表了朝鮮最高人民會議常任委員會委員長崔龍海在不結盟會議上的講話，稱“現在朝鮮半島局勢走向鞏固的和平、還是回到壹觸即發的危機的重大岔路口”，要求美國“撤回敵視政策”，要求韓國“不再依附外部勢力”。也就是說，在直到為朝美協商規定時限的“今年年底”的最後階段，朝鮮將加劇緊張的程度。 朝鮮最近讓過時的周邊人物登場，提高了對美施壓的水平。朝鮮外務省顧問金桂冠24日強調“朝美首腦間的親密關系”，前統壹戰線部部長金英哲27日又威脅稱“火花四濺的交戰關系”。這壹次，對外排名第二的崔龍海也出面警告“壹觸即發的危機”。雖然這可能反映了年底結算期臨近卻毫無成果的焦躁情緒，但也可能是在為向早就預告的“新路”轉軌營造氛圍。 朝鮮今後也很有可能會慢慢提高危機指數，積累挑釁的名分。既可以通過兇狠的言辭進行威脅，也可以正式采取行動。眼下，朝鮮很可能不會進行其承諾中斷的核試驗和洲際導彈試驗，而是通過發射潛射導彈、中短程導彈、恢復核試驗場等挑釁，重復前年的“懸崖戰術”。同時，壹直被用作朝美關系“鋪墊”的韓朝關系也面臨破裂。 前天，韓國政府提議就朝鮮的金剛山觀光設施拆除通報舉行工作會談。據悉，統壹部正在討論通過個別旅遊或離散家屬訪問等“創意性解決方法”和繞過聯合國對朝制裁重啟金剛山旅遊的方案。雖然陷入危機高潮的朝鮮極有可能對這樣的提議嗤之以鼻，但即使答應舉行工作會談，也很容易成為單方面的磋商。令人懷疑的是，除了壹味安撫朝鮮之外，政府是否正在制定應對隨時可能到來的危機的對策。

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