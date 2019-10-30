現代重工業收購大宇造船，通過了哈薩克斯坦的審查……歐盟和日本是最大變數. October. 30, 2019 07:32. by 池民九記者 warum@donga.com. 現代重工業集團為了收購大宇造船海洋，正在接受各國政府的企業合並審查，並從哈薩克斯坦得到了第壹份批準。雖然計劃在明年上半年（1月∼6月）之前完成企業合並程序，但工會的反對和韓日關系的惡化也有可能成為變數。 現代重工業集團29日表示，哈薩克斯坦競爭主管部門最近正式通報了對其與大宇造船海洋進行合並的許可。因為在哈薩克斯坦看來，現代重工業集團收購大宇造船海洋不會損害本國造船業市場的公平競爭。哈薩克斯坦的企業合並批準，距離現代重工業集團提出申請還不到3個月。現代重工業集團沒有在哈薩克斯坦直接進行的事業。但是，收購對象大宇造船海洋公司在2014年承攬了3萬億韓元規模的哈薩克斯坦陸上原油生產成套設備項目，因此需要得到競爭當局的批準。 現代重工業集團今年3月與大宇造船海洋的大股東KDB產業銀行簽訂收購正式合同後，4月開始向歐盟競爭主管部門進行企業合並審查的事前討論，然後正式進入了程序。此後，繼韓國和中國（7月）之後，它又分別向哈薩克斯坦（8月）和新加坡（9月）提出了企業合並申請。它下個月將完成在歐盟的預審，並提交企業合並申請。上個月，它還向日本競爭當局啟動了企業合並審查的事前程序。現代重工業集團的目標是，首先得到包括已經完成程序的哈薩克斯坦在內的6個國家競爭當局的認可。只要其中壹個國家反對，現代重工業集團收購大宇造船海洋的計劃實際上就會泡湯。 國內造船業界認為，韓國、中國、新加坡等3個國家的企業並購審查將無大變數地結束。特別是中國，競爭主管部門25日批準了本國最大和第二天造船企業——中國船舶重工業集團（CSSC）和中國船舶重工集團（CSIC）合並的議案。這意味著反對現代重工業集團和大宇造船海洋的企業合並的名分已經消失。 變數較大的地區是歐盟和日本。歐盟被認為是全球競爭法最苛刻的地區。另外，歐盟也集中了委托現代重工業集團和大宇造船海洋建造船舶的大型客戶公司。擔心兩家公司合並後船舶建造價格會上漲的企業可能會表示反對。此外，由全國民主勞動組合總聯盟金屬工會和韓國進步聯盟等組成的團體最近向歐盟執行委員會提出了反對兩家公司企業合並的意見。 歐盟執行委員會通過預備協議，以進行正式審查的方式進行企業合並程序。歐盟執委會根據個案，將審查期定為4至6個月。這意味著，即使現代重工業集團在下個月提交企業合並審查申請，也要到明年5月得到批準。 此外，由於日本限制出口措施，韓日關系惡化也是企業合並審查的絆腳石。代表日本造船業界的日本造船工業會會長齋藤保6月在東京舉行的就任記者會上，公開反對現代重工業集團和大宇造船海洋合並。他說：“（在全球占有率方面）產生壓倒性的集團是非常危險的”，“各國競爭主管部門不會袖手旁觀。”但有分析認為，日本競爭主管部門為了反對企業合並，必須拿出具體、合理的根據，因此不會只從感情上進行應對。 現代重工業集團相關人士表示：“所有國家的企業合並審查都順利進行”，“將冷靜履行程序”。

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