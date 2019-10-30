“相差16歲的夢幻搭檔”朴圭哲/文慧京在軟式網球混雙項目上稱霸世界. October. 30, 2019 07:32. by 조응형기자 yesbro@donga.com. “相差16歲的夢幻搭檔”朴圭哲(38歲•達城郡廳)-文慧京(22歲•NH農協銀行)組合登上了軟式網球(庭球)混雙世界冠軍寶座。 28日，在中國浙江省臺州市體育中心室內球場舉行的2019世界軟式網球錦標賽混合雙打決賽中，朴-文組合以5比1戰勝臺灣組合魏凱文/程秋玲。這是繼男單選手金振雄(水原市廳)之後，韓國代表隊獲得的第二枚金牌。老將朴圭哲在比賽過程中通過老練的移動，切斷對方的擊球，打出了強烈的高壓球。身材結實(身高166厘米、體重70公斤)的文惠京(音)則上演了爆發性的反手擊球。 31歲才首次代表國家隊出戰的朴圭哲，在2014年仁川亞運會上獲得團體金牌，在男雙和混雙比賽中獲得銅牌。第二年他在印度新德裏世界錦標賽上獲得了混雙金牌。他說：“搭檔(文)慧京發揮得非常好，所以獲得了冠軍。雖然體力上有些困難，但進行了刻苦的訓練，因此進行了很好地應對。” 被譽為女子軟式網球新一代頂尖選手的文慧京，洗涮掉了去年雅加達-巨港亞運會上的遺憾。當時在混雙決賽中，與金基成(昌寧郡廳)搭檔的文慧京以3比5負於魏凱文/程秋玲組合。當時在女子團體賽中只獲得銀牌，沒有獲得國際大賽金牌的文惠京在此次世界錦標賽上向同一對手雪恥，獲得了首枚金牌。

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