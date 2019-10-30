朝鮮拒絕韓國“金剛山面對面磋商”提議. October. 30, 2019 07:32. by 申나리 journari@donga.com. 就韓國政府昨天提議的為討論金剛山旅遊新發展方向而舉行韓朝工作會談，朝鮮第二天表示拒絕。 朝鮮29日上午在通過開城韓朝共同聯絡事務所、以金剛山國際旅遊局的名義向統壹部和現代峨山發送的通知中表示：“就拆除金剛山韓方觀光設施的計劃和日程問題，應以交換文件的方式達成協議。”據統壹部介紹，通知中沒有提及韓國政府和現代峨山28日向朝鮮提議舉行工作會談時提出的磋商“金剛山地區新發展方向”。 統壹部官員就朝鮮拒絕舉行工作會談的原因表示：“從國務委員會委員長金正恩提及拆除韓方設施這壹點來看，我們只能認為朝鮮有意（把討論）限定在拆除設施問題上。”就朝鮮在沒有與韓國達成協議的情況下單方面拆除設施的可能性，這名官員表示：“很難預測。” 統壹部認為，金剛山旅遊相關問題應遵循韓朝協商壹致的原則，因此仍有必要舉行當局之間的會晤。韓國政府正在研究包括再次向朝鮮發送通知要求面對面磋商的方案在內的多種應對方案。

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