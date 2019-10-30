本·拉登被擊斃時沒有公開視頻……美國：“即將公布巴格達迪最後時刻的形象”. October. 30, 2019 07:32. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 在美軍的軍事行動中死亡的極端組織“伊斯蘭國（IS）”的最高頭目阿布·貝克爾·巴格達迪的最後形象是否會被公開？隨著相關視頻被公布的可能性增大，視頻內容的範圍備受關註。 美國參謀長聯席會議主席馬克·米利28日在國防部大樓與國防部長馬克·埃斯珀聯合舉行的記者會上，就包含此次行動情況的影像資料的提問回答說：“尚未做好準備”，“（資料）還在解密過程中，今後將會提供。”至於會公布到什麼程度，他沒有具體回答。 美國總統特朗普27日在“重大宣布”中描述說：“巴格達迪哭著尖叫著，像膽小鬼壹樣死掉。”參謀長聯席會議主席米利就特朗普總統描述的死亡瞬間表示：“我壹無所知。總統可能是從現場的行動指揮官等處另行聽到的。”《紐約時報》當天表示，“用衛星傳送到白宮狀況室的視頻資料，是無法看到地道內或聽到嗚咽哭泣聲的”，對特朗普總統的解釋真偽提出質疑。 奧巴馬政府2011年沒有公布擊斃恐怖組織“基地”組織領導人本·拉登的場面。他們擔心刺激性的照片可能會煽動進壹步的暴力或報復，並被恐怖組織用作宣傳手段。但有分析認為，特朗普很有可能公布清除巴格達迪的視頻作為其主要外交安保成果。特朗普在27日宣布巴格達迪死訊後接受記者的提問時表示：“或許可以公開部分相關視頻。” 對此，國防部負責官員評論稱：“不管特朗普總統的描述是真是假，‘伊斯蘭國’領導人膽怯而悲慘地死去的說法，是可以降低其組織成員士氣、動搖其內部的戰略信息。”他特別指出，在中東國家幾乎不養寵物狗，因為狗被認為是野狗或狼，是壹種非常負面的形象。 特朗普28日發表多條推特，譴責民主黨的彈劾調查。他特別攻擊了主導彈劾調查的眾議院情報委員會主席亞當·西夫，並寫道：“妳相信嗎？華盛頓的最大泄秘者——他對於此次行動沒有事先告知而大發其怒嗎？”特朗普29日還發微博說，“這是美國的巨大勝利，也是特朗普總統的巨大勝利”，強調這是外交成果。 民主黨有力大選候選人、前副總統拜登發動了反擊，認為此次行動的成功靠的並不是特朗普總統的領導能力。拜登當天發表聲明評論稱，“盡管最高司令官的力量不足，還是出現了此次（行動）結果”。他強調，“這次行動任務之所以獲得成功，靠的是特朗普總統壹直攻擊的情報部門和他所輕視、背棄的同盟”，“特朗普總統沒有任何戰略，他發出有關美國國家安全指示的每壹天，對於美國來說都是危險的日子。”

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