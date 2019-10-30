BTS為期14個月的世界巡演完美收官. October. 30, 2019 07:33. by 林熙允記者 imi@donga.com. 防彈少年團29日晚在首爾的演唱會為為期1年零2個月的世界巡回演出畫上了完美的句號。 通過此次巡回演出，防彈少年團證明了自己已經躋身於擁有世界頂級票房號召力的流行歌手的行列。據防彈少年團的經紀公司Big Hit娛樂透露，去年8月25日在首爾蠶室奧運會主體育場開始的《LOVE YOURSELF》巡演在14個國家的24個城市舉行了62場演出，共吸引約206萬名觀眾。防彈少年團上次的世界巡演《wings tour》(2017年•19個城市，40場演出)吸引55萬多名觀眾，而這次卻達到了4倍之多。 5月至6月的北美、歐洲、南美演出在Billboard的月度票房排行榜、Polestar等整理演出產業界銷售額的美國主要排行榜中占據榜首。Polestar表示，6月當時防彈少年團的12場演出門票銷售額合計約達7800萬美元(908億韓元)。 雖然Big Hit沒有透露，但業界認為，此次巡演的總銷售額將達到數千億甚至上萬億韓元。因為不僅在演出場地周圍銷售門票，在巡回城市開設的快閃店中防彈少年團相關商品也銷售火爆，而且通過現場直播獲得的收益也不少。6月，倫敦溫布利體育場的演出首次通過“Naver V-live Plus”向全世界進行了網絡直播。雖然是3.3萬韓元的收費轉播，但同時在線人數突破了14萬名。 在這次巡回演唱會進行過程中，防彈少年團輾轉訪問了北美(美國、加拿大)、南美(巴西)、歐洲(英國、荷蘭、德國、法國)、亞洲(韓國、日本、中國臺灣、新加坡、中國香港、泰國、沙特)等4個大洲。所到之處，由於幾天前就有粉絲露宿街頭等待演出，導致交通受阻、公共交通延長運營，受到當地媒體的高度關註。 特別是5月開始的《LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF》巡演，作為《LOVE YOURSELF》巡演的延續，達到了頂峰。將所有演出場地定為可容納3萬人以上的露天體育場，使演出規模又上了一個臺階。僅10個城市的20場演出就吸引了100多萬名觀眾前來觀看。 包括英國倫敦、美國洛杉磯等在之前巡演中已經訪問過的城市再度入圍。因為，當地球迷的渴望無法用Arena(室內體育場)規模的演出來滿足。這從側面證明了在引領世界大眾文化的主要城市，防彈少年團的演出需求是爆發性的。演出場所包括了很多代表一個國家或被認為是大眾文化聖地的露天體育場。英國倫敦的溫布利體育場、美國洛杉磯的玫瑰碗體育場、法國巴黎的法蘭西體育場等地方，都是舉辦各種大型體育賽事的決賽或邁克爾•傑克遜、Lady Gaga等頂級明星的大型演出的場所。在沙特阿拉伯，他們成為第一個在露天體育場舉行演出的海外歌手，成為象征伊斯蘭國家文化開放的歷史瞬間的主人公。 防彈少年團計劃以當天的演出為結尾，暫時停止演唱會活動，為下一張專輯做準備。

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