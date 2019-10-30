三星集團將在沙特沙漠建設娛樂綜合園區. October. 30, 2019 07:32. by 鄭順久記者•劉根亨記者 soon9@donga.com,noel@donga.com. 三星集團將加入在沙特阿拉伯進行的超大型開發項目“Qiddiya”娛樂綜合園區(又稱復合園區)建設項目。有評價稱，三星電子副會長李在镕僅今年就與沙特王位第一順位繼承人穆罕默德•本•薩勒曼王儲進行了3次會面，為尋找未來事業，在中東經營上所下的功夫收獲了結果。 據建設業界和外電29日透露，三星物產將參加29、30日(當地時間)在沙特首都利雅得麗思卡爾頓酒店舉行的“未來投資倡議(FII)”，簽署“Qiddiya建設事業相關諒解備忘錄”。三星物產社長李英浩等經營人士將代替目前正在進行退回重審的李副會長參加此次活動。 Qiddiya項目是在距離利雅得西南方向約40分鐘(45公裏)車程的沙漠地帶建設超大型娛樂綜合園區的項目。園區規模為334平方公裏，是首爾市(約605平方公裏)的一半以上。沙特政府計劃投入80億美元(約9.35萬億韓元)的建設費用，在2022年第一次竣工，2030年最終竣工。預計項目建成後，每年可接待遊客1700萬人次，創造就業崗位2.5萬多人次。 綜合園區以度假村為中心，分為5個區域。各區將建酒店、戶外娛樂設施、賽車場、速度公園、室內滑雪場等。值得一提的是，西北地區將設計成生態區，包括自然和野生動物體驗場、高爾夫球場等。 李副會長今年以來和沙特等中東最高層連續進行會晤，並一直強調說“中東是21世紀機會之地”。6月邀請沙特阿拉伯王位第一順位繼承人的穆罕默德王儲來到三星集團的迎賓館“承智園”，主持了與5大集團首腦的晚餐會晤。 9月中秋休假期間，李副會長以6天5夜的日程訪問沙特，與沙特最高領導層會面，尋求合作方案。當時，李副會長會見了穆罕默德王儲，並決定在技術、建設、能源、智慧城市等方面進行全面合作。一位財界相關人士表示：“在建立信任之前，三星集團的中東事業進展非常緩慢，但一旦建立信任就會取得成果。三星和沙特的合作領域今後將是無窮無盡的。”

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