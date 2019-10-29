SKT-Kakao在內容-IoT上展開全方位合作. October. 29, 2019 09:15. by 黃泰皓 taeho@donga.com. “國內企業之間的競爭已經失去了意義。” SK電信和Kakao宣布進行股份互換後，ICT業界做出了上述分析。2010年Kakao Talk登場後，兩家公司是事事對立的關系。繼Kakao Talk蠶食一度超過1萬億韓元的SKT短信市場後，又以語音聊天威脅了SKT的語音通話市場。原本是SKT的服務，後來轉到Kakao的音源服務“Melon”和後來重新開始的SKT的“Flo”、移動平臺“Tmap”和“KakaoT”、AI服務“Nugu”和“Kakao i”等都展開過激烈的競爭。 但是，兩家公司的這些事業今後不再是競爭，而是合作關系。例如，可以將SKT的第五代(5G)特殊技術增強現實(AR)服務與Kakao Talk聯動，或者將SKT子公司11號街的服務與Kakao的購物功能聯系起來。另外，利用卡通人物和網絡漫畫、網絡小說等Kakao的各種知識產權的內容通過SKT的網絡TV(IPTV)Btv或在線視頻服務(OTT)“Wavve”獨家播出也是有力的劇本。 與信息技術(IT)企業生死攸關的AI、物聯網(IoT)等新技術的研究開發也將聯手展開。兩家公司互相提出最高待遇，搶奪了AI、大數據專家。 “SKT-Kakao同盟”眼中的競爭者是包括“GAFA”在內的海外巨人。想要與僅在韓國每月活躍用戶(MAU)就接近4000萬名的YouTube，以全球1.5億名用戶為基礎，直接制作電影或電視劇並提供服務的Netflix等展開競爭的話，SKT的“Wavve”和Btv必須與KakaoTV展開合作，而不是相互競爭。 SKT相關人士解釋說：“股權互換意味著兩家公司的合作不是單純的聯手，而是盡可能展開一切合作。”總管SKT通信事業的MNO(移動通信運營)事業部長柳永相和Kakao共同代表呂民秀分別決定直接負責“Signage協議體”，也被認為展現出此次合作夥伴關系的緊密性。

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