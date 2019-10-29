“凍結年度經費、增加10%議員”的伎倆，把國民當成傻瓜嗎？. October. 29, 2019 09:16. . 正義黨代表沈相奵前天主張，將國會議員定員數從目前的300席增加到330席，增加10%。民主和平黨和代案新黨也為了防止湖南地區縮小而要求擴大議員定員，正確未來黨也從選舉制討論之初起就主張過330名。共同民主黨為了通過檢察改革法案，需要這些在野黨的協助。如果繼續這樣推進，不能排除形成推進議員定員擴大的利益同盟的可能性。 沈相奵代表主張：“以凍結年度經費總額為前提討論擴大議員定員規模，是長久以來的討論。”但是，正義黨今年4月與民主黨等壹起把以準聯動型比例代表制為核心的《公職選舉法》修訂案指定為快速處理案，當時承諾議員人數不會超過目前的300席。但是，在《選舉法》修改案被提交到國會本會之前，竟然厚顏無恥地改了口。 正義黨作為擴大議員定員的條件提出凍結年度經費總額，這是欺騙國民的伎倆。除年度經費外，議員還得到助理員工工資、立法活動支援費、議員辦公室運營費等多種費用。對於壹名議員來說，國家支援的資金中，年度經費所占的比重只有20%左右。如果議員人數增加10%，國庫負擔、選舉費用、政黨補貼等國民負擔必然會增加。另外，很有可能先增加議員定員數，然後又尋找其他借口悄悄提高年度經費。 國民對增加議員定員持否定態度，很大程度上是因為國會根本上沒有發揮應有的作用。如果國會忠實地牽制政府、撫慰民生，有必要的話，可以考慮調整議員定員。但是，目前政界提出的“擴大議員定員”的主張，是以與國民這種需要相去甚遠的政派性理解為基礎的。被列入處理“快車道”的《選舉法》修正案中規定，為增加比例代表議席，將選區議席從253席減少到225席。因此，在選舉法表決過程中，民主黨、和平黨、代案新黨地區議員中很有可能出現反對修改法律的人。正義黨主張擴大議員定員規模，是阻止反對票的伎倆，無異於主張增加議員人數、更多人共享的議員既得權擴大論。 修改選舉法是制定適用於明年國會選舉的比賽規則。以這種方式，幾個政黨私下裏合謀修改選舉法，既不公正，也不正義。目前，沒有國民認為是因為議員人數不足而導致國會的作用不完善。

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