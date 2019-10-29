如果想獲得諾貝爾獎，請“NO BELL”（不要按鈴）. October. 29, 2019 09:16. by 李恩澤 nabi@donga.com. 每年10月是宣布諾貝爾獎的季節。我們今年也只能在觀眾席上鼓掌。鄰國日本繼去年之後，又連續產生了獲獎者。也許正因為如此，最近在韓國科學技術研究院國政監查現場，自然而然地出現了諾貝爾獎的話題。人們關心的是，我們為什麽得不了諾貝爾獎？壹名議員提出了批評。“這是因為科技人員的努力不夠，心態不對。”曾擔任政府部長的他指出的“錯誤心態”，是指科學家們不想集中精力拿出研究成果，而是急切地想成為管理者。 韓國科學技術研究院的人們壹向以“對我國的科學水平發展到這壹程度作出如此大貢獻”自居，聽到這句話後會作何感想？也許是心裏邊用時髦話說：“妳自己好好幹吧。”心裏很是不滿，政府的預算就壹丁點，還有太多太多的各種限制各種幹涉。在這樣的情況下，還能把心思集中在研究上嗎？ 科學界有這樣的幽默說法。政府在沒有提供足夠的資金和時間的情況下，每天不停地按下確認研究進度的“BELL”（鈴）。至少不要按鈴（NO BELL），才能獲得諾貝爾獎。這等於是說，如果在餐廳裏超出需求地經常按鈴叫服務員，服務員們不但不會努力提高服務質量，反而會更加煩躁。 獲得諾貝爾獎最多的人是猶太人。在歷屆獲獎者中，猶太人的比例在20%至22%之間。特別是獲得經濟學獎的比率達到了40%。猶太人人口約1500萬。考慮到僅占世界人口比重的0.2%，這壹比例實在令人吃驚。搞政治的人在抓緊學者之前，應該先看看猶太人獲得諾貝爾獎的原因是什麽。只有這樣，才能找到我們需要什麽的答案。 猶太人的諾貝爾獎秘訣，是第壹、第二、第三都把教育放在首位的風氣。而且是創意教育。當然，他們心目中的創意與我們迥然不同。與我們強調“比別人出色”相比，他們認為“與眾不同”是創意。因此，他們會努力尋找並發展自己的優勢。如果壹個班級有30名學生，如果標準是比別人優秀，那麽第壹名只有1名，但如果追求與眾不同，那麽30名學生都可以在自己的領域成為第壹名。這就是在人口較少的猶太人中間有那麽多第壹的原因。 獲得很多經濟學獎也有明確的理由。因為，他們對金錢有著非常積極的想法。猶太人數千年流離失所，“錢能救命”“壹切用錢說話（money talks）”的思想深入骨髓。因為重視錢，所以對經濟非常關心。金融界等有很多世界級的猶太人富翁，也是出於同樣的原因。 世上沒有免費的午餐。如果希望獲得諾貝爾獎，就應該進行相應的投資。羨慕的話就輸了。

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